Así lo expresó el ing. Luis Lucena, rector de la UCSE, al saludar al portal líder en información por sus 21 años.

20/11/2025

El rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Ing. Luis Lucena, saludó al medio digital y subrayó su aporte a la comunicación provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el marco del 21º aniversario de Diario Panorama, la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) expresó su reconocimiento al medio digital por su trayectoria, su compromiso con la comunidad y su constante evolución en el ámbito informativo.

El rector de la UCSE, ingeniero Luis Lucena, afirmó que “en estas más de dos décadas, Diario Panorama ha sabido conjugar la innovación tecnológica con la responsabilidad social, consolidándose como un medio de referencia que informa con rigor, pluralidad y compromiso ciudadano”.

Lucena destacó que, a lo largo del último año, los logros del diario reafirmaron su liderazgo en la expansión digital, acercando información en tiempo real a miles de lectores y ofreciendo una cobertura integral de los hechos más relevantes de la vida provincial y nacional. Esto, sostuvo, contribuye a fortalecer la identidad de Santiago del Estero y a promover un acceso amplio y confiable a las noticias.

La UCSE celebró el nuevo aniversario de Diario Panorama y agradeció su aporte a la construcción de una opinión pública informada y responsable. Finalmente, expresó sus mejores deseos para el futuro del medio: que los próximos años continúen marcados por el crecimiento, la innovación y el servicio a la comunidad.

“¡Felices 21 años, Diario Panorama!”, concluyó el mensaje institucional.