La ministra Matilde O’Mill reconoció la labor de Diario Panorama: “Garantizan que las personas accedan a información clara, plural y confiable”

La titular del ministerio de Justicia y Derecho Humanos, en su 21° aniversario de Diario Panorama, subrayó el aporte del medio a la vida democrática santiagueña.

20/11/2025

La ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Matilde O’Mill, envió un extenso y cálido saludo a Diario Panorama por su 21° aniversario, en el que valoró la trayectoria del medio digital, su visión temprana sobre el futuro de la comunicación y su rol en la consolidación de una ciudadanía informada y comprometida.

“En este nuevo aniversario de Diario Panorama, quiero hacer llegar mi saludo y reconocimiento a sus directivos, periodistas, equipos técnicos, administrativos y a todas las personas que día a día sostienen este proyecto comunicacional que forma parte de la vida informativa de nuestra provincia”, expresó en el inicio de su mensaje.

O’Mill destacó el carácter pionero del portal al apostar por el formato digital desde sus orígenes: “Desde su creación, Panorama entendió que la comunicación digital era presente y futuro. Esa decisión visionaria permitió que hoy sea un medio dinámico, cercano y con una enorme capacidad de llegar a la ciudadanía en tiempo real, acompañando la transformación tecnológica sin perder la responsabilidad y el rigor periodístico que lo caracterizan”.

La ministra subrayó además la función esencial que cumplen los medios en una sociedad democrática, e hizo hincapié en el aporte del diario en este terreno: “Su tarea cotidiana reafirma el valor esencial que tienen los medios en una sociedad democrática: garantizar que las personas accedan a información clara, plural y confiable”, señaló, remarcando que este acceso fortalece la participación, el debate público y la vida institucional.

Finalmente, O’Mill valoró el servicio que Diario Panorama presta a la comunidad, reconociendo el compromiso y la responsabilidad de su equipo profesional. “Cada nota, cada cobertura y cada esfuerzo por comunicar con responsabilidad contribuye a una ciudadanía más informada y consciente de sus derechos”, afirmó, antes de desear un “Feliz Aniversario y muchos más éxitos”.