Aldana Masset deslumbró en el desfile en bikini y crece la ilusión argentina en Miss Universo 2025

La representante nacional brilló en uno de los segmentos más exigentes del certamen en Tailandia y se posiciona entre las favoritas.

20/11/2025

Aldana Masset, la modelo entrerriana que representa a la Argentina en Miss Universo 2025, volvió a captar todas las miradas durante la competencia preliminar desarrollada en el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia. Con apenas 25 años, la candidata se ganó el reconocimiento del público y de los seguidores del certamen, especialmente tras su desfile en traje de baño, uno de los momentos más competitivos de la gala.

Masset compartió en sus redes sociales un fragmento de su presentación, donde se la ve caminar con seguridad frente al jurado luciendo un bikini verde que despertó aplausos y elogios. Incluso la organización de Miss Universo utilizó su imagen como portada de una de sus publicaciones oficiales, en la que destacó: “Confianza, energía y momentos inolvidables de pasarela están tomando el escenario”.

La actuación de la joven modelo generó una ola de comentarios positivos de sus seguidores: “Ella salió y demostró qué es ser Argentina”, “Lo reúne todo: humildad, dulzura, belleza”, y “Orgulloso de vos y de toda Argentina”, fueron algunas de las frases que inundaron las redes.

Desde el inicio del certamen, Masset viene causando sensación: su llegada triunfal por las escalinatas, su cercanía con el público y su presencia en cada actividad la fueron posicionando entre las favoritas. En una de las presentaciones, lució un traje inspirado en el carnaval, con plumas anaranjadas y réplicas de una guitarra criolla y un violín, resaltando su identidad cultural. Incluso se animó a cantar un fragmento de “A Don Ata” durante una entrevista con Telemundo.

En la preliminar también sorprendió con un vestido turquesa con cola y brillos que formaban complejos patrones sobre su figura, atuendo que recibió nuevos elogios y consolidó su imagen como fuerte candidata.

La 74ª edición de Miss Universo tendrá su final el 21 de noviembre, y para que la representante argentina avance hacia las instancias decisivas deberá reunir más de 100 mil votos del público.

Quienes deseen apoyarla pueden descargar la aplicación oficial de Miss Universe, registrarse y seleccionar la opción People’s Choice, buscando luego “Argentina – Aldana Masset”.

La ilusión albiceleste crece y Aldana Masset continúa demostrando que tiene todo para competir por la segunda corona de Miss Universo para el país.