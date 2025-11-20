Ingresar
El tiempo para este jueves 20 de noviembre en Santiago del Estero: calor agobiante y posibles lluvias hacia la noche

Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y una máxima que alcanzaría los 38ºC en Santiago del Estero.

20/11/2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves en Santiago del Estero una mañana con cielo parcialmente nublado y vientos del sector norte con ráfagas.

Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, ráfagas de viento del sector norte de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura máxima que alcanzaría los 38ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo. Además, se anuncia la llegada de tormentas aisladas hacia la noche.

El pronóstico extendido señala que el viernes se presentará muy inestable, con posibles tormentas fuertes durante la madrugada, cielo mayormente nublado y ráfagas de viento del sector sur rotando al sudeste. La temperatura máxima alcanzaría los 27ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

