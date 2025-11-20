Juno Temple suma un nuevo protagónico en la animación con “Swapped”

Temple le dará voz a un ave majestuosa en una aventura que combina humor, emoción y un inesperado intercambio de cuerpos.

20/11/2025

Juno Temple, reconocida por su trabajo en Ted Lasso y una de las actrices británicas más versátiles de la actualidad, encabezará el elenco de Swapped, la nueva película animada de Skydance Animation que llegará en 2026. La intérprete prestará su voz a un ave majestuosa que, junto al personaje de Michael B. Jordan, lidera esta comedia de aventuras dirigida por Nathan Greno, realizador de Enredados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Swapped presenta la historia de dos enemigos naturales del Valle: una pequeña criatura del bosque (Jordan) y un ave imponente (Temple), que de manera inesperada intercambian cuerpos. A partir de ese momento, ambos deberán aprender a convivir, adaptarse a sus nuevas formas y colaborar para sobrevivir a la experiencia más desafiante de sus vidas.

Juno Temple

La participación de Temple marca un nuevo paso en su carrera, esta vez en un rol completamente animado y pensado para explotar su capacidad vocal y expresiva. Según describió Greno, la química entre Jordan y Temple es uno de los pilares de la película: “Aportan calidez y autenticidad. Cada momento entre ellos se siente vivo: divertido un segundo, profundamente conmovedor al siguiente. Su conexión eleva la historia y le da alas a Swapped”, señaló.

El filme cuenta con guion de Christian Magalhaes, Robert Snow y John Whittington —con experiencias previas en títulos como Batman: La LEGO película— y es producido por John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg y Mary Ellen Bauder Andrews. El proyecto, desarrollado junto a Netflix, se conocía originalmente como Pookoo antes de adoptar su título actual.

Aunque Skydance aún no confirmó la fecha exacta de estreno, Swapped ya genera expectativas, en parte por la presencia de Juno Temple, cuyo perfil artístico continúa ampliándose hacia territorios cada vez más diversos dentro del cine y la televisión.