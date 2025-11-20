Primer vistazo a Zendaya y Robert Pattinson en "La Odisea" de Christopher Nolan

Las imágenes difundidas por Empire adelantan el tono visual y la ambición de la nueva adaptación de Nolan, que reúne a un elenco de gran calibre para revisitar la epopeya clásica con un enfoque monumental.

20/11/2025

Las primeras imágenes oficiales de La Odisea, el próximo proyecto cinematográfico de Christopher Nolan, revelan a Zendaya y Robert Pattinson en los roles de Atenea y Antínoo. Las fotografías, difundidas por la revista Empire, ofrecen un acercamiento inicial al enfoque visual que tendrá esta adaptación de la epopeya atribuida a Homero.

En la imagen dedicada a Zendaya, la actriz aparece caracterizada como la diosa Atenea, con un vestuario blanco y un entorno luminoso que refuerzan la presencia protectora que el personaje ejerce sobre Odiseo, interpretado por Matt Damon. La composición transmite una atmósfera serena y casi ritual. En contraste, el retrato de Pattinson presenta una estética más oscura: su interpretación de Antínoo sugiere un carácter introspectivo y calculador, acorde al papel del principal pretendiente que amenaza la estabilidad en Ítaca durante la ausencia del héroe. También se difundió una primera imagen de John Leguizamo como Eumeo, el pastor que acompaña a Odiseo en el tramo final de su regreso.

La película sigue el viaje de Odiseo tras la guerra de Troya, combinando aventura, tragedia y elementos mitológicos. Además de Damon, el elenco incluye a Anne Hathaway como Penélope y a Tom Holland como Telémaco. La producción reúne a figuras como Mia Goth, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie y Elliot Page, conformando un reparto de amplio alcance.

Rodada en múltiples países —entre ellos Marruecos, Grecia, Italia y Escocia—, la película es la primera de Nolan filmada por completo en formato IMAX 70 mm, lo que refuerza la apuesta del director por una puesta en escena de gran escala.

La historia incluirá algunas de las criaturas más reconocidas de la mitología griega, como Polifemo, las sirenas y la hechicera Circe. Nolan ha señalado que el interés por abordar el relato está ligado a la complejidad del protagonista, su inteligencia estratégica y su capacidad para enfrentar situaciones extremas.

La Odisea tiene previsto su estreno en cines el 17 de julio de 2026.