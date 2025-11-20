Milei negó buscar la reelección pero dijo que podría seguir “si la gente acompaña” en 2027

El Presidente afirmó que su prioridad es “resolver problemas” y descartó una reforma constitucional para permanecer en el poder, aunque admitió que podría aspirar a un segundo mandato si mantiene el apoyo social.

20/11/2025

El presidente Javier Milei aseguró este miércoles que no está pensando en su reelección, sino en “hacer su trabajo y resolver problemas”, aunque dejó abierta la posibilidad de competir nuevamente en 2027 “si la gente sigue acompañando” su proyecto político.

“Todavía quedan dos años. Es mucho, pero pueden ser cuatro más si me reeligen. Ese es el rango que corresponde que juegue”, expresó en declaraciones a radio Mitre, donde también aclaró que no está en sus planes modificar la Constitución para continuar en el poder.

“Yo entré con estas reglas, con un contrato por cuatro años. Si lo hago bien, la gente acompañará; si no, elegirán a otra persona”, añadió.

El mandatario insistió en que “no piensa en la reelección”, al destacar que su foco está puesto en cumplir con sus compromisos de gestión: “Cumplimos en veinte meses con las promesas electorales. Ahora vienen las reformas de segunda generación”.

En ese sentido, negó que existan iniciativas concretas para modificar el régimen previsional o laboral: “La reforma previsional no está, es una mentira de los medios. La reforma laboral todavía es teórica, no se puede armar sobre algo que no se sabe”, afirmó.

Milei también analizó el resultado de las últimas elecciones legislativas, donde La Libertad Avanza obtuvo más de la mitad más uno de las bancas en ambas cámaras, aunque advirtió que ese respaldo “no es un cheque en blanco”.

Sobre la dinámica interna del gobierno, destacó la relación con su equipo: “Es una relación muy horizontal y me siento honrado de estar acompañado por gente de este calibre. Son brillantes, seres extraordinarios”, dijo, al tiempo que valoró el rol de su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, a quien definió como una figura “subestimada pero de enorme capacidad”.

Respecto a su reciente encuentro con Mauricio Macri, evitó dar detalles, aunque comentó que el expresidente lo felicitó por la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete y por el acuerdo alcanzado con Estados Unidos.

“Podemos tener visiones diferentes, lo tomo desde ese lugar”, completó.