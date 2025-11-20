Aprehendieron a un joven que robó prendas del baúl de una moto en el Mercado Unión

El sospechoso fue interceptado a pocos metros del lugar tras una rápida intervención policial. La Fiscalía ordenó su aprehensión y la devolución de los elementos sustraídos.

20/11/2025

Efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 14 detuvieron a un joven acusado de forzar el baúl de una motocicleta y sustraer varias prendas de vestir en el interior del Mercado Unión de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió cuando una mujer alertó a los uniformados durante un recorrido preventivo por la zona céntrica. Según relató, un individuo vestido con ropa deportiva había violentado las medidas de seguridad del baúl de su moto y se había llevado diversas prendas.

Ante la denuncia, los efectivos iniciaron una rápida búsqueda y lograron interceptar al sospechoso en inmediaciones del mercado. Tras identificarlo y revisar sus pertenencias, incautaron una campera deportiva negra, una campera de jean negra y un suéter tejido blanco con negro, elementos que la víctima reconoció inmediatamente como propios.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el joven quedó aprehendido, mientras que las prendas recuperadas fueron devueltas a su propietaria.