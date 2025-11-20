Donald Trump firmó la ley que obliga a revelar los archivos secretos del caso Epstein

La norma, aprobada por unanimidad en el Congreso, exige al Departamento de Justicia publicar todos los documentos no clasificados vinculados al magnate y agresor sexual Jeffrey Epstein.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la noche del miércoles que firmó el proyecto de ley que exige al Departamento de Justicia (DOJ) desclasificar y hacer públicos todos los archivos relacionados con el fallecido financiero y agresor sexual convicto Jeffrey Epstein. Las declaraciones fueron difundidas a través de la red Truth Social y confirmadas por la Agencia Noticias Argentinas.

La firma presidencial llegó un día después de que la Cámara de Representantes aprobara por amplia mayoría la iniciativa, y horas después de que el Senado comunicara que, una vez recibida desde la Cámara Baja, la convertiría en ley de inmediato. Tal como anticiparon los legisladores, la Cámara Alta la aprobó este miércoles por unanimidad.

El proyecto, formalmente denominado Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, había sido presentado en julio, aunque su avance quedó frenado durante meses por decisiones de liderazgo dentro del Partido Republicano, incluido el titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

La nueva ley ordena al DOJ publicar todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados que obren en su poder y estén relacionados con las pesquisas y el proceso judicial de Epstein. También incluye archivos vinculados a Ghislaine Maxwell —condenada por conspirar para explotar sexualmente a menores—, los registros de vuelo, itinerarios de viaje y los nombres de personas mencionadas o vinculadas a la causa.

Epstein mantenía estrechos lazos con figuras influyentes de la política y los negocios de Estados Unidos. Tras ser detenido por delitos sexuales, murió en prisión en agosto de 2019, en un hecho oficialmente considerado suicidio, aunque rodeado de controversias y teorías conspirativas.

La publicación de los documentos podría aportar nueva información sobre la red de relaciones del magnate y el alcance real de las operaciones delictivas por las que había sido investigado.