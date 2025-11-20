Femicidio de Daniela Mamani: la autopsia reveló que estaba viva cuando llegó la Policía

La joven enfermera de Jujuy fue brutalmente asesinada por su expareja. El informe forense confirmó que sobrevivió al ataque durante horas, pero los policías que acudieron al llamado de emergencia se retiraron sin ingresar al departamento.

20/11/2025

El femicidio de Daniela Mamani, que conmociona a Jujuy, sumó un dato estremecedor que puso bajo fuerte cuestionamiento el accionar policial. La autopsia reveló que la joven estaba con vida cuando los efectivos llegaron al domicilio tras un llamado al 911.

Según denunciaron sus hermanas, pese a los gritos de auxilio que escuchaban los vecinos, los agentes tocaron la puerta, no ingresaron y se retiraron minutos después sin intentar forzar la entrada ni verificar lo que ocurría dentro del departamento.

Los efectivos acudieron al inquilinato el lunes 10 de noviembre, poco después de las 23. Sin embargo, y de acuerdo con el relato de Elizabeth y Gisela Mamani, los policías señalaron que no podían ingresar sin orden judicial y que el propietario del inmueble no estaba presente para autorizar el acceso.

La policía se retiró a las 23:39, mientras que la autopsia determinó que Daniela murió entre la 1 y las 3 de la madrugada, al menos dos horas después de la llegada de los agentes.

“Tocaron la puerta y se fueron. Si hubieran entrado, capaz hoy mi hermana estaría viva”, lamentó Elizabeth.

El cuerpo fue encontrado recién a las 7 de la mañana, cuando el dueño de la vivienda notó la puerta entreabierta y decidió ingresar.

Horas más tarde, Matías Manuel Tinte, expareja de Daniela, se presentó en una comisaría, confesó con la frase “Cometí un error” y quedó detenido. La Justicia lo imputó por femicidio.

La familia relató que Daniela y Tinte mantuvieron una relación de diez años, pero ella decidió separarse cuatro meses antes del crimen. Existían antecedentes de violencia, aunque sin denuncias recientes.

“Él nunca trabajó, no estudiaba y la molestaba todo el tiempo. Mi hermana mantenía la casa y cuidaba a mi papá. Él no aceptó la separación”, contó una de las hermanas.

Para la familia, la falta de intervención policial fue determinante en el desenlace del caso. Consideran que la reacción tardía y la negativa a ingresar deben ser investigadas a fondo.

“Pedimos la pena máxima. Él lo planeó, lo hizo frío, tuvo tiempo de cambiarse y entregarse. Y también pedimos que se investigue a los policías y al fiscal. No atendieron llamados, no ingresaron, se fueron como si nada”, reclamaron.