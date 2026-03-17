Central Córdoba recibe a Deportivo Riestra buscando reencontrarse con el triunfo

El Ferro enfrenta al Malevo por la undécima fecha del Torneo Apertura. Arranca a las 21.15 en el “Madre de Ciudades”.

Hoy 00:56

Central Córdoba recibirá esta noche a Deportivo Riestra en el estadio Estadio Único Madre de Ciudades, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Liga Profesional de Fútbol – Torneo Apertura.

El equipo dirigido por Lucas Pusineri buscará reencontrarse con la victoria tras sumar apenas un triunfo en sus últimos cinco partidos.

El Ferro quiere acercarse a la zona de clasificación

Central Córdoba llega a este compromiso tras empatar 1-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Actualmente, el Ferroviario se ubica en el puesto 11 con 9 puntos, a cuatro unidades de los puestos de clasificación a octavos de final.

Por su parte, Riestra atraviesa un presente complicado ya que aún no ganó en el torneo y suma 6 puntos en la tabla anual, lo que lo deja cerca de la zona de descenso que hoy ocupa Newell's Old Boys.

La única victoria del Malevo en lo que va del año fue por 1-0 ante Deportivo Maipú por la Copa Argentina.

Accesos al Estadio Único

Debido a la crecida del Río Dulce, la organización informó modificaciones en los accesos y estacionamientos para el encuentro.

Tribunas habilitadas

Los sectores disponibles serán:

Popular Sur

Platea Este

Platea Oeste

Accesos al estadio

Popular Sur y Platea Este: ingreso exclusivo por Avenida Roca.

ingreso exclusivo por Avenida Roca. Platea Oeste: acceso habitual.

Estacionamientos

El estacionamiento del sector Hipódromo tendrá capacidad reducida y será exclusivo para prensa, palcos, abonados y socios con ubicación en Platea Oeste. El ingreso será por Avenida Núñez del Prado.

Además, el estacionamiento de Platea Este, ubicado en la zona del Jardín Botánico, permanecerá cerrado.

Datos del partido

Hora: 21:15

21:15 TV: TNT Sports

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Fernando Echenique

Estadio: Estadio Único Madre de Ciudades

Central Córdoba intentará hacerse fuerte en casa para volver a sumar de a tres y seguir con chances de meterse en la pelea por la clasificación.