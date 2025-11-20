Tragedia en Salta: un hombre murió aplastado por un micro mientras cambiaba un neumático

La víctima, identificada como Augusto Chambi, quedó atrapada bajo el colectivo al intentar reparar una falla. Minutos después, una ambulancia que llegó para asistirlo fue impactada por una camioneta.

20/11/2025

Un grave accidente ocurrido en la mañana de este martes en la Ruta Nacional 9/34, a la altura de San José de Metán, terminó con la muerte de un trabajador del transporte y un segundo siniestro que involucró a la ambulancia que acudió al lugar.

Según informó la Policía, todo comenzó alrededor de las 6.40, cuando un micro de la empresa Fénix Turismo debió detenerse en la banquina debido a la rotura de una de sus cubiertas traseras. El chofer y el guarda descendieron para intentar solucionar el problema.

De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, durante el cambio del neumático la víctima ingresó debajo del micro para revisar la maza trasera y notó que una manguera estaba desconectada. Al intentar volver a colocarla, el eje comenzó a girar, lo que provocó que el hombre quedara atrapado con su buzo y aplastado por la estructura.

Aunque el chofer reaccionó de inmediato para cortar el sistema y liberar a su compañero, las lesiones fueron irreversibles. La víctima fue identificada como Augusto Chambi.

Tras el llamado urgente al 911 realizado por los pasajeros, una ambulancia del hospital Del Carmen acudió al lugar junto con personal policial. Sin embargo, al intentar frenar cerca del colectivo, fue impactada en la parte trasera por una camioneta Toyota SW4 que circulaba en el mismo sentido.

Afortunadamente, este segundo incidente no dejó heridos, aunque complicó aún más el operativo de asistencia.

En la zona trabajó personal de Criminalística, Bomberos, la Policía Vial y divisiones del Distrito de Prevención 3, realizando las pericias correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió el trágico accidente.

El cuerpo de Augusto Chambi fue trasladado a la morgue del hospital Del Carmen, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias que derivaron en la fatal maniobra.