Quiso donar $10 mil a un refugio de gatitos, se equivocó y transfirió $100 mil: la reacción se hizo viral

Germán quiso ayudar a un hogar felino, pero un error de tipeo multiplicó por diez su aporte. El refugio celebró la sorpresa y las redes explotaron con la historia de “Pulguita”, un gatito enfermo que está en recuperación.

20/11/2025

Una joven compartió en X (ex Twitter) la desopilante situación que vivió su hermano Germán cuando intentó ayudar a un refugio de gatos. Lo que empezó como una donación de $10.000 terminó en una transferencia de $100.000 por un simple error de tipeo. La reacción del refugio, sumada a la vergüenza del joven, se volvió viral en cuestión de horas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo comenzó cuando la usuaria publicó una captura de pantalla de WhatsApp y escribió: “No puedo parar de reírme con lo que le pasó a mi hermano”.

En la imagen se ve el mensaje de Germán: “Quise transferir 10.000 a una cuenta de gatitos y transferí 100.000. Soy un pelot*. Encima me re agradecieron”**. Para completar, sumó un meme de The Office y la frase: “Soy este”.

La respuesta de su hermana fue inmediata y entre risas: “JAJAJAJAJAJA, qué gracioso chabón”.

En otra captura, Germán mostró el comprobante de la transferencia y la reacción del refugio de gatos, identificado en Instagram como @perfgatitos.

Desde el hogar felino le escribieron: “Wow, millones de gracias. Muchas muchas gracias”, acompañado de emojis de corazones y un video de Pulguita, un gatito enfermo que está bajo su cuidado.

Conmovido, Germán respondió: “Ahhhh, Pulguita”, sumando emojis de ternura y corazones. Su hermana, al compartir la historia, agregó: “Ojalá Pulguita se recupere pronto, manden fuerzas”.

El posteo rápidamente explotó en redes: acumula casi 200 mil “Me gusta” y más de 7 mil retweets, además de cientos de comentarios de usuarios que celebraron la buena acción involuntaria, enviaron apoyo al refugio y pidieron fuerzas para la recuperación del pequeño Pulguita.