A dos meses del triple crimen narco, el recuerdo de la familia de Lara: “Solo muere quien se olvida”

Su hermana, Agostina Gutiérrez, fue hasta el cementerio y publicó imágenes en sus redes sociales.

20/11/2025

La familia de Lara Gutiérrez, una de las tres víctimas del crimen narco en Florencio Varela, fue hasta el cementerio a dos meses del caso y allí su hermana publicó imágenes en sus redes sociales donde expresó que “solo muere quien se olvida”.

“Es muy difícil llegar sin vos, es muy difícil buscarte y no encontrarte, es muy difícil aceptar ir a visitarte”, comenzó la imagen publicada por Agostina Gutiérrez.

Ayer, miércoles 19 de noviembre, se cumplieron dos meses del brutal crimen de Lara (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) en manos de una banda narco. Por el hecho hay once detenidos y la causa ya se encuentra en el fuero federal, aunque la familia de la menor lo rechazaba.

“Mi mitad de vida se fue con vos. Tantas cosas por vivir teníamos, pasaron dos meses, se acerca tu cumpleaños y se está haciendo más difícil encontrarte”, continúo Agostina.

En la primera foto la joven registró su visita al cementerio y allí manifestó que “solo muere quien se olvida” y añadió: “Nos doles todos los días mi reynita. Al estar en casa me doy cuenta la gran falta que haces. Eras la alegría para todos, te amo con todo mi corazón hermana”.

“Todo lo que daría para que vuelvas a nacer y estemos juntas de vuelta. No estoy preparada para una vida sin vos. Es tan injusta la vida, es tan difícil esto, quisiera tener la fuerza que tenías vos para todo”, concluyó.