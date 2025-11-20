Un adolescente de 14 años sufrió una fractura de cráneo tras derrapar con su moto

El hecho tuvo lugar anoche en la localidad de Loma del Medio, en el departamento Río Hondo.

20/11/2025

Un grave siniestro vial conmocionó anoche a la localidad de Loma del Medio, en el departamento Río Hondo, cuando un adolescente de 14 años derrapó con su motocicleta y quedó tendido a la vera de un camino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30, según informaron fuentes policiales. La madre del menor fue alertada por un vecino, quien le comunicó que su hijo se encontraba herido. De inmediato, el adolescente fue trasladado en ambulancia al CIS Termas, donde los médicos ordenaron placas y una tomografía para evaluar la gravedad de las lesiones.

El examen médico confirmó un cuadro crítico: fractura de cráneo y otorragia, por lo que el joven fue entubado y derivado de urgencia al Cepsi, en la Capital, para recibir atención especializada. Su estado de salud continúa siendo extremadamente delicado.

Mientras tanto, la Policía trabajó para establecer las circunstancias del accidente. La motocicleta involucrada, una Cerro CE150 roja y sin dominio, fue ubicada y secuestrada por orden del fiscal de turno, mientras personal de Criminalística realizó peritajes en la zona del siniestro.