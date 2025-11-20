Maxihogar lanzó la 10ª edición de “La Gran Barata” con descuentos inéditos y financiación especial

El evento comercial se realizará del 18 al 22 de noviembre en la sucursal de Av. Belgrano Norte 1190. Habrá productos discontinuos, nuevos o con mínimos detalles a precios especiales y promociones exclusivas con tarjetas de crédito.

20/11/2025

Maxihogar presentó una nueva edición de “La Gran Barata”, el evento que ya se convirtió en un clásico de la firma y que este año llegó a su 10ª edición. La propuesta se desarrollará del 18 al 22 de noviembre, en la sucursal ubicada en Av. Belgrano Norte 1190, durante el horario comercial.

Durante cinco días, los clientes podrán acceder a descuentos inéditos en una amplia variedad de productos. La oferta incluirá electrodomésticos discontinuos, nuevos o con mínimos detalles, todos con precios especiales y, en algunos casos, artículos al precio de costo.

Además, Maxihogar sumará promociones exclusivas con tarjetas de crédito, entre ellas:

* 14 cuotas sin interés con Tarjeta SOL

* 9 cuotas sin interés con Naranja

* 6 cuotas sin interés con Visa, Mastercard, Única y Credicash

* 5 cuotas sin interés con SuCrédito

Con una década de trayectoria, “La Gran Barata” se consolidó como uno de los eventos más esperados por los clientes de Maxihogar, al ofrecer oportunidades reales de ahorro, variedad de productos y facilidades de financiación únicas en la provincia.

Para más información, los interesados pueden acercarse a la sucursal o consultar los canales oficiales de Maxihogar.