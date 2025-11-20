Cristina Kirchner volvió a cuestionar la causa Cuadernos: “No fueron escritos, fueron fabricados”

La expresidenta resaltó que las pericias oficiales confirmaron que los documentos expuestos en la causa judicial no son verídicos.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que la llamada Causa Cuadernos es una "opereta judicial" y cuestionó que siga adelante aún cuando las pericias oficiales demostraron que los cuadernos que la originaron "fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura".

"Nunca exageramos. Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto, una por una. Es como esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guión", afirmó en X.

Cristina señaló que "las pericias oficiales confirmaron que los cuadernos truchos no fueron escritos: fueron fabricados", y recordó que "la semana pasada el Juez Federal Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo" por haberlos "adulterado y reescrito".

"Dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por (Carlos) Stornelli y (Claudio) Bonadio… ¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?", cuestionó.

La expresidenta aseguró que Argentina se encuentra "sin estado de derecho" y "con la cancha inclinada", y criticó a los principales medios por no publicar "una sola línea" sobre el procesamiento de Bacigalupo, señalado como quien "le entregó los famosos cuadernos al periodista Diego Cabot".

"Mientras tanto, y para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos: el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday", destacó Cristina, y lamentó: "Pensar que en el 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones".

El juicio oral por la Causa Cuadernos comenzó el jueves 6 de noviembre. La expresidenta es investigada por delitos de asociación ilícita y cohecho por el Tribunal Oral Federal 7. En la primera audiencia se leyeron las imputaciones a los 87 involucrados en el caso.