Sophie Turner contó la anécdota que, sin querer, terminó en la ruptura de una pareja famosa

La actriz recordó un episodio ocurrido en la Comic-Con que, por un malentendido, derivó en la ruptura de una pareja de celebridades.
Sophie Turner sorprendió al revelar una historia tan curiosa como inesperada sobre un episodio ocurrido años atrás, durante una visita a la Comic-Con, en el que —sin proponérselo— habría desencadenado la separación de una pareja muy reconocida del ambiente artístico.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Según relató, asistió al evento acompañada por su mejor amiga del colegio. La joven, entusiasmada al ver a un actor que admiraba, le pidió a Turner que lo saludara para poder acercarse también. “Yo no lo conocía, pero acepté y me acerqué por cortesía”, explicó la actriz.
Lo que parecía un gesto totalmente inocente tomó un giro inesperado cuando una actriz “muy famosa”, en palabras de Turner, se interpuso con evidente enojo. “¿Podrías dejar de coquetear con mi prometido?”, le dijo. Sorprendida, Turner respondió: “¿Quién es tu prometido?”, sin comprender la situación. La mujer señaló al actor con el que ella había hablado apenas unos segundos antes.
Sophie Turner
Turner contó que en ese momento desconocía completamente quién era el hombre en cuestión, pero que más tarde se enteró de que esa misma noche la pareja canceló su compromiso. “Todo por un gesto inocente de mi parte. Jamás imaginé que pudiera tener semejante efecto”, expresó, aún incrédula por el alcance de aquella escena accidental.
La actriz evitó dar nombres para no involucrarse en polémicas, pero la anécdota no tardó en volverse viral por lo insólito de su desenlace.
Sophie Turner