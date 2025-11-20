Colapinto mejoró su posición y terminó 16° en la FP2 del Gran premio de Las Vegas de Fórmula 1

Tras ubicarse último en la primera sesión, el argentino mejoró el ritmo, pero no quedó conforme con el rendimiento del auto.

20/11/2025

Franco Colapinto mostró una mejora parcial en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, tras un inicio complicado en la FP1 donde terminó último y a más de medio segundo de Pierre Gasly. El piloto argentino volvió al trazado urbano para la FP2 y logró escalar posiciones en una práctica con alto volumen de tiempos registrados.

Con un registro de 1:34.824 sobre neumáticos blandos, Colapinto cerró la tanda en el puesto 16. Aunque aún se ubicó en la parte baja de la tabla, señaló buenas sensaciones con el rendimiento del Alpine. Sin embargo, no logró superar a su compañero de equipo, que finalizó 12º.

La sesión tuvo como referencia el tiempo de Lando Norris, quien dominó con un 1:33.602, escoltado por Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

El rendimiento irregular de Oscar Piastri volvió a sobresalir como uno de los datos negativos: quedó 14º y sigue sin encontrar consistencia en el tramo final de la temporada 2025. La acción continuará este sábado con la FP3 desde las 21:30 (hora argentina), antes de la clasificación programada para la 1:00. El domingo, también a la 1:00, Colapinto disputará su décimosexta carrera en Fórmula 1.

Qué dijo Colapinto

El pilarense se mostró visiblemente frustrado y explicó a ESPN que no pudo completar una vuelta con la goma blanda en todo el día. Contó que en la FP1 el Alpine “estaba inmanejable la parte trasera, no tenía grip y con la goma blanda fue peor. En la FP2 mejoró, seguimos teniendo los mismos problemas, pero menores”, por lo que el equipo deberá trabajar para revertir la falta de rendimiento.