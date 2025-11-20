Bomberos combaten un incendio forestal de grandes dimensiones

Los Bomberos de Añatuya trabajan desde ayer, sin descanso, para controlar el fuego que arrasó numerosas hectáreas de campo.

20/11/2025

Un incendio forestal de grandes dimensiones se desató ayer en la zona cercana a Añatuya, en el sector de Lote 10 y en inmediaciones de la localidad Llajta Mauca, en el departamento Juan F. Ibarra.

Los bomberos voluntarios de Añatuya trabajaron durante toda la noche para intentar controlarlo y aún permanecen en el lugar, según informaron fuentes del cuartel.

Sin embargo, los últimos datos indican que el fuego se reactivó por el fuerte viento norte, lo que representa un riesgo para toda la zona rural afectada.

Según trascendió, se prevé la llegada de avionetas particulares procedentes de Quimilí y Bandera, que colaborarán en las próximas horas para apoyar las tareas de los bomberos locales.

La situación se mantiene en seguimiento permanente y en estado de alerta, mientras que personal policial de Añatuya también colabora en el operativo en la zona del fuego.