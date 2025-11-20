Sorteo del Repechaje del Mundial 2026: Bolivia, Italia y más selecciones ya conocen su camino

En Zúrich quedaron definidos los cruces que entregarán los últimos boletos a la Copa del Mundo. Sudamericanos, europeos y el resto del mundo ya saben qué rivales deberán superar para llegar a la gran cita.

El camino hacia el Mundial 2026 sumó un capítulo clave con el sorteo del Repechaje intercontinental, realizado en Zúrich, Suiza. Allí, el azar determinó los emparejamientos que otorgarán los últimos pasajes a la Copa del Mundo. En la llave principal, Bolivia deberá medirse contra Surinam en una semifinal que definirá quién enfrentará a Irak por el primer boleto. En paralelo, Nueva Caledonia jugará ante Jamaica, y el ganador irá contra la República Democrática del Congo para conocer al segundo clasificado.

Mientras tanto, en Europa también hubo movimiento con su propio repechaje. El sorteo trazó cruces de alto voltaje. En el Cruce 1, Italia chocará con Irlanda del Norte en una semifinal que definirá al rival del ganador de Gales vs. Bosnia y Herzegovina. En el Cruce 2, Ucrania irá ante Suecia, mientras que del otro lado aparece el duelo Polonia–Albania. El Cruce 3 tendrá a Turquía frente a Rumania y a Eslovaquia ante Kosovo. Y en el Cruce 4, Dinamarca se medirá con Macedonia del Norte, mientras que República Checa enfrentará a Irlanda. Todo se resolverá con un formato directo: semifinal y final a partido único, y las cuatro selecciones vencedoras se meterán en el Mundial.

El Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México, estrenará un formato completamente renovado. Serán 48 selecciones distribuidas en 12 zonas, una estructura histórica que modifica tanto la cantidad de equipos como la configuración del fixture. En total, habrá 104 partidos, con inicio pautado para el 11 de junio y cierre el 19 de julio, cuando se dispute la gran final que coronará al nuevo campeón del planeta.