Di María y su sueño junto a Paredes: “Queremos dirigir a Boca y a Central”

El Fideo confirmó que está haciendo el curso de entrenador y reveló un plan armado con Paredes: dirigir primero al Canalla y luego al Xeneize. “Ya está hablado”, aseguró el ídolo de Central.

20/11/2025

En plena recta final del Torneo Clausura, donde Rosario Central aparece entre los grandes candidatos, Ángel Di María sorprendió con una confesión que apunta a su futuro inmediato tras el retiro. El Fideo reveló que está cursando para ser entrenador y que ya tiene un proyecto diseñado junto a Leandro Paredes, su gran amigo dentro y fuera de la Selección. “Ya está hablado. Vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca. Si se nos da…”, soltó en una charla distendida con ESPN.

Lejos de ser un comentario improvisado, Di María explicó que el plan nació de conversaciones profundas con el capitán xeneize. “Somos muy amigos. Es como mi hermano menor y las familias se aman. Nos gustaría mucho. Es difícil, pero lo charlamos muchas veces”, sostuvo. Y detalló incluso cuestiones futbolísticas: “Mis equipos van a jugar 4-3-3 y a Lea le gusta. Todavía no charlamos si se suma alguien más al cuerpo técnico”.

El presente, igual, lo mantiene enfocado en el Clausura, donde este domingo Central se medirá con Estudiantes por los octavos de final. Di María lo tiene claro: su gran objetivo sigue siendo coronarse con el club de sus amores. “Ser campeón con Central. Es por lo que volví. No vine para retirarme, volví para ganar. Ojalá sea este año o, si me quedo uno más, sea el próximo. Pero va a ser mi último club”, afirmó.

La relación entre Di María y Paredes está marcada por años compartidos: la Selección Argentina, el PSG y la Juventus. Juntos superan los 130 partidos, y ese recorrido consolidó una amistad que hoy se proyecta más allá de la cancha. A los 37 años, el Fideo se acerca al cierre de su etapa como futbolista, mientras que Paredes, con 31, vive su segundo ciclo en Boca y aún tiene un largo camino por delante.