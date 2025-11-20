Día de la Soberanía Nacional: "Una cosa es la fecha histórica y otra los sentidos que se le dan"

El historiador Esteban Brizuela realizó una mirada analítica sobre la Vuelta de Obligado. Reveló cómo este episodio, resignificado con el tiempo, sigue generando debates sobre soberanía, identidad nacional y prioridades de la agenda actual.

20/11/2025

En diálogo con Radio Panorama, el historiador Esteban Brizuela analizó el significado histórico y político de la Vuelta de Obligado, episodio central que da origen al Día de la Soberanía Nacional.

Según explicó, es fundamental distinguir entre el hecho histórico y las interpretaciones que se construyen con el tiempo. “La Vuelta de Obligado fue una batalla entre la armada anglo-francesa y una fuerza mucho más rudimentaria del Estado de Buenos Aires —todavía no hablábamos de Argentina— bajo el mando del gobernador Juan Manuel de Rosas. Hubo una derrota digna, porque si bien el objetivo militar de impedir el paso de la flota extranjera no se logró, la resistencia fue heroica. La armada pasó, pero con dificultades, y al instalarse río arriba tampoco obtuvo grandes resultados comerciales debido a una suerte de boicot de los habitantes”, señaló. Además, recordó que en el interior había tensiones: mientras Buenos Aires quería evitar el avance extranjero, provincias como Corrientes apoyaban la libre navegación de los ríos.

El especialista explicó que el significado político del episodio se resignificó con el tiempo. “Hay una lectura antimperialista, muy presente en el revisionismo histórico, que llevó a que en 1974 se comenzara a conmemorar este hecho como símbolo del americanismo. Pero estrictamente, desde lo histórico, hablamos de una derrota digna más que de una victoria”, precisó.

También se refirió al origen del feriado: “Este día no tiene demasiados años. Se estableció durante la presidencia de Cristina Fernández, cuyo discurso incluía una fuerte mirada antimperialista. En la actualidad, no creo que a este gobierno el tema de la soberanía le resulte prioritario. Entre los diez asuntos más relevantes de su agenda, difícilmente aparezca. No pienso que el Presidente vaya a destacar demasiado la soberanía nacional, porque claramente no es un eje central para la gestión”.

Finalmente, Brizuela contextualizó cómo la soberanía aparece en la discusión pública contemporánea. “Antes de las elecciones, en medio del debate político, Trump hizo declaraciones sobre un país advirtiendo una catástrofe si no se votaba a un candidato específico. Muchos interpretaron eso como una señal de claudicación ante Estados Unidos, imaginando incluso la bandera estadounidense flameando en la Casa Rosada. Sin embargo, gran parte del electorado priorizó la estabilidad económica, los dólares que podrían llegar, y concluyó que la soberanía podía esperar un poco”.