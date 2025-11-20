Un motociclista resultó herido tras ser golpeado por cables que se desprendieron repentinamente en Añatuya

El conductor sufrió heridas y fue trasladado en ambulancia municipal hacia el nosocomio local, donde quedó en observación.

20/11/2025

Pasado el mediodía de este jueves, un motociclista resultó sorprendido por la caída de cables que se desprendieron repentinamente mientras circulaba por calle Pedro J. Lami y golpearon su cuerpo, provocando que perdiera el control y derrapara violentamente sobre la calzada.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 41 junto a personal de Criminalística, quienes realizaron los procedimientos de rigor para determinar el origen del desprendimiento.