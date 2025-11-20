Un motociclista resultó herido tras ser golpeado por cables que se desprendieron repentinamente en Añatuya

El conductor sufrió heridas y fue trasladado en ambulancia municipal hacia el nosocomio local, donde quedó en observación.
Pasado el mediodía de este jueves, un motociclista resultó sorprendido por la caída de cables que se desprendieron repentinamente mientras circulaba por calle Pedro J. Lami y golpearon su cuerpo, provocando que perdiera el control y derrapara violentamente sobre la calzada.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 41 junto a personal de Criminalística, quienes realizaron los procedimientos de rigor para determinar el origen del desprendimiento.