Cuatro estrenos renuevan la cartelera de Cine Sunstar

Llegan novedades para todos los gustos. Entrá en la nota y disfrutá de los avances.

20/11/2025

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son cuatro las novedades que se suman a la grilla de propuestas para los santiagueños amantes del séptimo arte.

Wicked: Por siempre. Tras desafiar al régimen totalitario del Mago en Oz, Elphaba debe enfrentarse a su identidad como Bruja Mala del Oeste. Mientras tanto, el Mago ha otorgado a Glinda el título de Glinda la Buena y un estatus público como defensora de la nación frente a Elphaba. Las dos brujas deben tomar decisiones que sellan sus destinos en esta segunda entrega de la adaptación del popular musical de Broadway.

Terror en Shelby Oaks. La búsqueda desesperada de una mujer por su hermana perdida hace mucho tiempo se convierte en una obsesión al darse cuenta de que el demonio imaginario de su infancia puede haber sido real.

La dicha en movimiento (Los Twist). Ambientada en el año 1983, la historia sigue a Mario y Ana, dos jóvenes que se conocen en un recital de Los Twist y repentinamente se enamoran. Luego, su aventura romántica continúa en los estudios de grabación del álbum debut de la banda a la cual fueron a ver y en ese lapso de tiempo descubrirán si están hechos el uno para el otro.