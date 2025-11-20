Rosario Central campeón anual 2025: el Canalla recibió el título y Holan celebró el reconocimiento sorpresa

En una reunión decisiva del Comité de Primera División, se oficializó la coronación del equipo rosarino como el mejor del año. Dirigentes, jugadores y el propio Ariel Holan viajaron a Buenos Aires para recibir la copa que distingue al líder de la Tabla Anual.

Rosario Central cerró un año perfecto y recibió un premio inesperado pero merecido: es el campeón de la Liga Profesional 2025 por terminar primero en la Tabla Anual. En un encuentro encabezado por Claudio Tapia y Francisco Duarte, los dirigentes del fútbol argentino definieron detalles de la temporada 2026 y aprovecharon para oficializar el reconocimiento al Canalla como el mejor equipo del año.

El rumor venía creciendo en las últimas semanas y tomó fuerza cuando una comitiva centralista viajó a Buenos Aires para la reunión. Gonzalo Belloso, presidente del club, estuvo acompañado por Carolina Cistinziano, Ariel Holan, Jorge Broun y Ángel Di María, la figura más resonante del plantel. Finalmente, el Comité resolvió entregar la copa anual al equipo rosarino, que terminó la temporada con 66 puntos, cuatro más que Boca, y apenas dos derrotas en el año.

“Super merecido para un club como el nuestro, que fue primero desde la primera fecha hasta la última”, destacó Belloso en diálogo con TNT Sports. Además, subrayó que la vuelta del campeón anual “era un plan de larga data” y que el certamen se sumará al Apertura, Clausura y la Copa de Campeones. Para el presidente, este título “faltaba en el fútbol argentino” y le devuelve jerarquía al sistema de competencias.

Por su parte, Ariel Holan valoró el gesto de la AFA y celebró la decisión: “Hicimos un gran torneo y estamos muy agradecidos por este reconocimiento”. El entrenador también remarcó que la copa anual servirá a futuro, tanto para la clasificación a la Libertadores como para sumar una estrella oficial al escudo. “Es un premio al trabajo del año”, cerró el DT, orgulloso por lo conseguido.

La reunión dejó otros temas sobre la mesa, como la continuidad de la Supercopa Internacional y la creación de un nuevo triangular, pero todas las miradas quedaron puestas en Central, que cierra el 2025 con un título y con la ilusión encendida de cara a lo que viene.