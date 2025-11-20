“Osvaldo” llegará al Cine Renzi el 17 de diciembre: la película sobre Pugliese filmada también en Santiago

El documental federal sobre la vida de Osvaldo Pugliese, que incluye escenas rodadas en el Puente Carretero con los bailarines santiagueños José Basualdo y Yesmín Jozami, tendrá su estreno exclusivo en la sala bandeña.

20/11/2025

“Osvaldo”, el largometraje documental que recorre la vida y legado del maestro del tango Osvaldo Pugliese, tendrá su estreno exclusivo en Santiago del Estero el próximo 17 de diciembre, a las 20, en el Cine Teatro Municipal Renzi, de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El filme, que ya tuvo su estreno nacional en diciembre de 2024, continúa exhibiéndose en salas de todo el país y ha llegado también a pantallas de Europa y Emiratos Árabes, con funciones en Armenia, Japón, India y Dubái.

En la presentación del Renzi estarán presentes José Basualdo y Yesmín Jozami, los bailarines santiagueños que protagonizan el tramo rodado en el histórico Puente Carretero, donde interpretan el tango “Negracha”, de Pugliese.

La película fue realizada entre 2020 y 2024 y tuvo una Avant Premier a sala llena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2 de diciembre de 2024, en homenaje al natalicio del maestro.

“Osvaldo” se presenta como una road movie federal, realizada con la participación de artistas y técnicos de 14 provincias, registrados en escenarios propios que muestran la diversidad paisajística del país. La propuesta busca reivindicar el tango en toda la Argentina, más allá de Buenos Aires, y destacar a quienes sostienen el género en cada región.

Con un dinamismo visual que combina danza, música, ficción, entrevistas e imágenes de archivo, el filme propone una mirada renovada sobre el tango y sobre valores profundamente ligados a la identidad argentina.

El documental, de producción independiente y autogestiva, se concretó gracias al aporte de la comunidad del tango y cuenta con declaraciones de interés del Ministerio de Cultura de la Nación y organismos culturales de Salta, Entre Ríos y Santa Fe.

El recorrido internacional continúa: el filme llegará a Lausanne el 30 de noviembre, a Ginebra el 2 de diciembre y a Zúrich el 7 de diciembre.

En Argentina ya fue proyectado en Paraná, Mendoza, San Martín de los Andes, La Plata, San Juan, Mar del Plata, Bariloche, Comodoro Rivadavia, CABA, Córdoba, Rosario y Santa Fe, además de funciones especiales en Estocolmo, Suecia.