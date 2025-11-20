David Romero tras su retiro del fútbol: “Me voy tranquilo y contento”

El delantero de Mitre le puso fin a su carrera profesional y explicó los motivos de su decisión. Ahora tendrá un rol institucional en el club y no descarta, en el futuro, convertirse en entrenador.

20/11/2025

David Romero confirmó su retiro y habló a corazón abierto sobre la decisión que lo aleja de las canchas. El ex atacante de Mitre contó que la lesión en la rodilla fue clave en su determinación y que hoy se marcha “tranquilo y contento” tras evaluar sus sensaciones físicas en los últimos meses.

Romero reconoció que la molestia no le permitió competir como quería. “Fue un factor importante la lesión, influyó mucho en la decisión. Si me hubiese sentido mejor seguiría. No me sentía al 100%”, expresó en diálogo con Canal 7. Su salida del plantel profesional, sin embargo, no significa una desvinculación total del club.

El delantero anunció que seguirá ligado a Mitre en un rol institucional, agradeciendo el gesto de la dirigencia. “Le agradezco al presidente que se puso a disposición. La idea es seguir ligado al fútbol”, sostuvo, dejando en claro que su vínculo con el Aurinegro continuará desde otro lugar.

Con la serenidad que da el final de una etapa, Romero también se permitió mirar hacia atrás. “El fútbol te deja muchos amigos y enseñanzas. Pero más se valora la gente que se conoce en el ambiente”, remarcó emocionado, destacando el recorrido humano que le regaló el deporte.

Sobre su futuro como entrenador, fue cauteloso pero no cerró puertas: “Por ahora no, no estoy preparado, pero no le cierro las puertas”. Mientras tanto, Mitre suma a su estructura institucional a un nombre respetado y querido, que ahora inicia una nueva etapa fuera del césped pero dentro del club de siempre.