División Antidrogas Río Hondo secuestró cocaína por un valor de casi 30 millones de pesos

El operativo se realizó en inmediaciones del Estadio Único. La droga está oculta en una unidad de aire acondicionado. Intervino la Justicia Federal.

20/11/2025

En un operativo desarrollado por la Policía Federal Argentina, y de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación, logró la detención de cuatro integrantes de una gavilla delictiva dedicada al transporte y distribución de sustancias estupefacientes utilizando electrodomésticos acondicionados, en la ciudad de Santiago del Estero.

La División Antidrogas Río Hondo dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Contra el Narcotrafico – DFI; llevó a cabo un procedimiento en cercanías del barrio Alberdi, en calle Leopoldo Lugones y Av. Juan Núñez de Prado, de esta Capital, próximo a la estación de servicio YPF; como resultado de una minuciosa investigación y tareas de inteligencia narcocriminal, desarrollada durante el presente año. Esta pesquisa permitió identificar con claridad las operaciones de narcotráfico llevadas a cabo por esta organización delictiva, que transportaba y distribuía estupefacientes a granel.

Vehículo en el que circulaban

Es así que se realizó un importante operativo que resultó en la detención de integrantes de esta célula delictiva, quienes se desplazaban en un rodado marca Mercedes Benz modelo Sprinter de color blanco, procedente del norte del país, el cual al ser compulsado su dominio, el mismo arrojo que posee pedido de secuestro librado por el juzgado civil documento y locaciones VII de Tucumán a/c de la Dra María Carbonel; y al efectuársele la requisa de rigor del rodado, en el interior de la unidad exterior de un aire acondicionado eran transportados dos (02) envoltorios color amarillo conteniendo clorhidrato de cocaína compactada ocultos dentro de una unidad exterior de un aire acondicionado tipo split, la cual al ser pesado arrojó un total de dos mil ochenta y ocho gramos (2.088 grs.) con una valuación fiscal de veintinueve millones doscientos treinta y dos mil pesos ($29.232.000), los cuales fueron secuestrados junto a teléfonos celulares, el rodado de mención y la detención de los tripulantes involucrados.

Lugar donde ocultaron la droga

Con esta acción, la Policía Federal Argentina, reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Santiago del Estero. Las operaciones se llevaron a cabo bajo la supervisión de Juzgado Federal Nro. 1 de Santiago del Estero a cargo del Juez Dr. Guillermo Daniel Molinari, Secretaria del Dr. Ramón Ferreiro.