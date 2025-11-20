Rosario Central campeón de Liga: así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

Al Canalla se le otorgó la Copa por haber sido el líder en puntos de la anual y bordó la decimotercera estrella de su historia: listado completo.

Rosario Central fue galardonado este jueves con el título de la Liga Profesional por haber sido el equipo con más puntos sumados en 2025. De esta manera, el elenco que dirige Ariel Holan y que tiene a Ángel Di María como máximo exponente se quedó con su decimotercera estrella. ¿Cómo quedó la tabla de títulos del fútbol argentino?

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE TÍTULOS TOTALES DEL FÚTBOL ARGENTINO

Contando títulos locales e internacionales, Boca es el equipo más laureado a nivel nacional con 74 conquistas (52 locales y 22 internacionales). Lo sigue River con 72 (54+18), y más atrás aparecen Independiente (45), Racing (41), San Lorenzo (22). Con esta coronación, Independiente Rivadavia escribió su nombre en este listado por primera vez en su historia.

Boca: 74 títulos (52 locales y 22 internacionales)

River: 72 títulos (54 locales y 18 internacionales)

Independiente: 45 títulos (25 locales y 20 internacionales)

Racing: 41 títulos (33 locales y 8 internacionales)

San Lorenzo: 22 títulos (17 locales y 5 internacionales)

Vélez: 19 títulos (14 locales y 5 internacionales)

Estudiantes: 17 títulos (11 locales y 6 internacionales)

Huracán: 13 títulos (13 locales)

Rosario Central: 13 títulos (12 locales y 1 internacional)

Newell’s: 9 títulos (9 locales)

Lanús: 7 títulos (5 locales y 2 internacionales)

Argentinos Juniors: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)

Arsenal: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)

Quilmes: 3 títulos (3 locales)

Defensa y Justicia: 2 títulos (2 internacionales)

Gimnasia: 2 títulos (2 locales)

Banfield: 2 títulos (2 locales)

Sportivo Barracas: 2 títulos (2 locales)

Ferro: 2 títulos (2 locales)

Talleres: 2 títulos (1 local, 1 internacional)

Central Córdoba: 1 título (local)

Platense: 1 título (local)

Chacarita: 1 título (local)

Dock Sud:1 título (local)

Patronato: 1 título (local)

Colón: 1 título (local)

Tigre: 1 título (local)

Atlanta: 1 título (local)

San Martín de Tucumán: 1 título (local)

Nueva Chicago: 1 título (local)

Estudiantes de Buenos Aires: 1 título (local)

Central Córdoba: 1 título (local)

Tiro Federal: 1 título (local)

Atlético Tucumán: 1 título (local)

Independiente Rivadavia: 1 título (local)

Era amateur

1891: Saint Andrew's

1892: No hubo torneo

1893: Lomas Athletic

1894: Lomas Athletic

1895: Lomas Athletic

1896: Lomas Academy

1897: Lomas Athletic 1898: Lomas Athletic

1899: Belgrano Athletic

1900: English High School

1901: Alumni

1902: Alumni

1903: Alumni

1904: Belgrano Athletic

1905: Alumni

1906: Alumni

1907: Alumni

1908: Belgrano Athletic

1909: Alumni

1910: Alumni

1911: Alumni

1912 (Asociación Argentina de Football): Quilmes

1912 (Federación Argentina de Football): Porteño

1913 (Asociación Argentina de Football): Racing Club

1913 (Federación Argentina de Football): Estudiantes de La Plata

1914 (Asociación Argentina de Football): Racing Club

1914 (Federación Argentina de Football): Porteño

1915: Racing Club

1916: Racing Club

1917: Racing Club

1918: Racing Club

1919 (Asociación Argentina de Football): Boca Juniors

1919 (Asociación Amateur Argentina de Football): Racing Club

1920 (Asociación Argentina de Football): Boca Juniors

1920 (Asociación Amateur Argentina de Football): River Plate

1921 (Asociación Argentina de Football): Huracán

1921 (Asociación Amateur Argentina de Football): Racing Club

1922 (Asociación Argentina de Football): Huracán

1922 (Asociación Amateur Argentina de Football): Independiente

1923 (Asociación Argentina de Football): Boca Juniors

1923 (Asociación Amateur Argentina de Football): San Lorenzo de Almagro

1924 (Asociación Argentina de Football): Boca Juniors

1924 (Asociación Amateur Argentina de Football): San Lorenzo de Almagro

1925 (Asociación Argentina de Football): Huracán

1925 (Asociación Amateur Argentina de Football): Racing Club

1926 (Asociación Argentina de Football): Boca Juniors

1926 (Asociación Amateur Argentina de Football): Independiente

1927: San Lorenzo de Almagro

1928: Huracán

1929: Gimnasia y Esgrima La Plata

1930: Boca Juniors

1931 (Asociación Argentina de Football): Estudiantil Porteño

1932 (Asociación Argentina de Football): Sportivo Barracas

1933 (Asociación Argentina de Football): Dock Sud

1934 (Asociación Argentina de Football): Estudiantil Porteño

Era profesional

1931 (Liga Argentina de Football): Boca Juniors

1932 (Liga Argentina de Football): River Plate

1933 (Liga Argentina de Football): San Lorenzo de Almagro

1934 (Liga Argentina de Football): Boca Juniors

1935: Boca Juniors

1936 (Copa de Honor): San Lorenzo de Almagro

1936 (Copa Campeonato): River Plate

1936 (Copa de Oro): River Plate

1937: River Plate

1938: Independiente

1939: Independiente

1940: Boca Juniors

1941: River Plate

1942: River Plate

1943: Boca Juniors

1944: Boca Juniors

1945: River Plate

1946: San Lorenzo de Almagro

1947: River Plate

1948: Independiente

1949: Racing Club

1950: Racing Club

1951: Racing Club

1952: River Plate

1953: River Plate

1954: Boca Juniors

1955: River Plate

1956: River Plate

1957: River Plate

1958: Racing Club

1959: San Lorenzo de Almagro

1960: Independiente

1961: Racing Club

1962: Boca Juniors

1963: Independiente

1964: Boca Juniors

1965: Boca Juniors

1966: Racing Club

1967 (Metropolitano): Estudiantes de La Plata

1967 (Nacional): Independiente

1968 (Metropolitano): San Lorenzo de Almagro

1968 (Nacional): Vélez Sarsfield

1969 (Metropolitano): Chacarita Juniors

1969 (Nacional): Boca Juniors

1970 (Metropolitano): Independiente

1970 (Nacional): Boca Juniors

1971 (Metropolitano): Independiente

1971 (Nacional): Rosario Central

1972 (Metropolitano): San Lorenzo de Almagro

1972 (Nacional): San Lorenzo de Almagro

1973 (Metropolitano): Huracán

1973 (Nacional): Rosario Central

1974 (Metropolitano): Newell´s Old Boys

1974 (Nacional): San Lorenzo de Almagro

1975 (Metropolitano): River Plate

1975 (Nacional): River Plate

1976 (Metropolitano): Boca Juniors

1976 (Nacional): Boca Juniors

1977 (Metropolitano): River Plate

1977 (Nacional): Independiente

1978 (Metropolitano): Quilmes

1978 (Nacional): Independiente

1979 (Metropolitano): River Plate

1979 (Nacional): River Plate

1980 (Metropolitano): River Plate

1980 (Nacional): Rosario Central

1981 (Metropolitano): Boca Juniors

1981 (Nacional): River Plate

1982 (Metropolitano): Estudiantes de La Plata

1982 (Nacional): Ferro Carril Oeste

1983 (Metropolitano): Independiente

1983 (Nacional): Estudiantes de La Plata

1984 (Metropolitano): Argentinos Juniors

1984 (Nacional): Ferro Carril Oeste

1985 (Nacional): Argentinos Juniors

1985/86: River Plate

1986/87: Rosario Central

1987/88: Newell´s Old Boys

1988/89: Independiente

1989/90: River Plate

1990/91: Newell´s Old Boys

1991 (Apertura): River Plate

1992 (Clausura): Newell´s Old Boys

1992 (Apertura): Boca Juniors

1993 (Clausura): Vélez Sarsfield

1993 (Apertura): River Plate

1994 (Clausura): Independiente

1994 (Apertura): River Plate

1995 (Clausura): San Lorenzo de Almagro

1995 (Apertura): Vélez Sarsfield

1996 (Clausura): Vélez Sarsfield

1996 (Apertura): River Plate

1997 (Clausura: River Plate

1997 (Apertura): River Plate

1998 (Clausura): Vélez Sarsfield

1998 (Apertura): Boca Juniors

1999 (Clausura): Boca Juniors

1999 (Apertura): River Plate

2000 (Clausura): River Plate

2000 (Apertura): Boca Juniors

2001 (Clausura): San Lorenzo de Almagro

2001 (Apertura): Racing Club

2002 (Clausura): River Plate

2002 (Apertura): Independiente

2003 (Clausura): River Plate

2003 (Apertura): Boca Juniors

2004 (Clausura): River Plate

2004 (Apertura): Newell´s Old Boys

2005 (Clausura): Vélez Sarsfield

2005 (Apertura): Boca Juniors

2006 (Clausura): Boca Juniors

2006 (Apertura): Estudiantes de La Plata

2007 (Clausura): San Lorenzo de Almagro

2007 (Apertura): Lanús

2008 (Clausura): River Plate

2008 (Apertura): Boca Juniors

2009 (Clausura): Vélez Sársfield

2009 (Apertura): Bánfield

2010 (Clausura): Argentinos Juniors

2010 (Apertura): Estudiantes de La Plata

2011 (Clausura): Vélez Sársfield

2011 (Apertura): Boca Juniors

2012 (Clausura): Arsenal

2012 (Torneo Inicial): Vélez Sarsfield

2013 (Torneo Final): Newells Old Boys

2013 (Campeón de Primera División 2012/13): Vélez Sarsfield

2013 (Torno Inicial): San Lorenzo de Almagro

2014 (Torneo Final): River Plate

2014 (Torneo Inicial): Racing Club

2015 (Campeonato de Primera División): Boca Juniors

2016 (Campeonato de Primera División): Lanús

2017 (Campeón de Primera División 2016/17): Boca Juniors

Superliga 2018: Boca Juniors

Superliga 2019: Racing Club

Superliga 2019/2020: Boca Juniors

Torneo Socios de la Liga Profesional 2021: River Plate

Torneo Binance 2022: Boca Juniors

Liga Profesional 2023: River Plate

Liga Profesional 2024: Vélez Sarsfield

Torneo Apertura 2025: Platense

Liga Profesional (tabla anual): Rosario Central

TODOS LOS CAMPEONES DE COPAS NACIONALES

Era amateur

Tie Cup Competition 1900: Belgrano Athletic

Tie Cup Competition 1901: Alumni

Tie Cup Competition 1902: Rosario Athletic

Tie Cup Competition 1903. Alumni

Tie Cup Competition 1904: Rosario Athletic

Tie Cup Competition 1905: Rosario Athletic

Copa de Honor MCBA 1905: Alumni

Tie Cup Competition 1906: Alumni

Copa de Honor MCBA 1906: Alumni

Copa Competencia Jockey Club 1907: Alumni

Copa de Honor MCBA 1907: Belgrano Athletic

Copa Competencia Jockey Club 1908: Alumni

Copa de Honor MCBA 1908: Quilmes Athletic Club

Copa Competencia Jockey Club 1909: Alumni

Copa de Honor MCBA 1909: Club Atlético San Isidro

Copa Competencia Jockey Club 1910: Estudiantes de Buenos Aires

Copa Competencia Jockey Club 1911: Club Atlético San Isidro

Copa de Honor MCBA 1911: Newells Old Boys

Copa de Honor MCBA 1912: Racing Club

Copa Competencia Jockey Club 1912: Club Atlético San Isidro

Copa Competencia Jockey Club 1913: Club Atlético San Isidro

Copa de Honor MCBA 1913: Racing Club

Copa Competencia "La Nación" 1913: Rosario Central

Copa Carlos Ibarguren 1913: Racing Club

Copa Competencia Jockey Club 1914: River Plate

Copa Carlos Ibarguren 1914: Racing Club

Copa Competencia "La Nación" 1914: Independiente

Copa Competencia Jockey Club 1915: Porteño

Copa Carlos Ibarguren 1915: Rosario Central

Copa de Honor MCBA 1915: Racing Club

Copa de Honor MCBA 1916: Rosario Central

Copa Competencia Jockey Club 1916: Rosario Central

Copa Carlos Ibarguren 1916: Racing Club

Copa Competencia Jockey Club 1917: Independiente

Copa de Honor MCBA 1917: Racing Club

Copa Carlos Ibarguren 1917: Racing Club

Copa Competencia Jockey Club 1918: Porteño

Copa de Honor MCBA 1918: Independiente

Copa Carlos Ibarguren 1918: Racing Club

Copa Competencia Jockey Club 1919: Boca Juniors

Copa Carlos Ibarguren 1919: Boca Juniors

Copa de Honor MCBA 1920: Banfield

Copa Estímulo 1920: Huracán

Copa Competencia Asociación Amateurs 1920: Rosario Central

Copa Carlos Ibarguren 1920: Tiro Federal de Rosario

Copa Carlos Ibarguren 1921: Newells Old Boys

Copa Competencia Jockey Club 1921: Sportivo Barracas

Copa Carlos Ibarguren 1922: Huracán

Copa Carlos Ibarguren 1923: Boca Juniors

Copa Carlos Ibarguren 1924: Boca Juniors

Copa Competencia Asociación Amateurs 1924: Independiente

Copa Carlos Ibarguren 1925: Huracán

Copa Competencia Jockey Club 1925: Boca Juniors

Copa Competencia Asociación Amateurs 1925: Independiente

Copa Competencia Asociación Amateurs 1926: Independiente

Copa Estímulo 1926: Boca Juniors

Copa Competencia 1931: Sportivo Balcarce

Copa Competencia Jockey Club 1933: Nueva Chicago

Era profesional