Rosario Central campeón de Liga: así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

Al Canalla se le otorgó la Copa por haber sido el líder en puntos de la anual y bordó la decimotercera estrella de su historia: listado completo.
Rosario Central fue galardonado este jueves con el título de la Liga Profesional por haber sido el equipo con más puntos sumados en 2025. De esta manera, el elenco que dirige Ariel Holan y que tiene a Ángel Di María como máximo exponente se quedó con su decimotercera estrella. ¿Cómo quedó la tabla de títulos del fútbol argentino?
ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE TÍTULOS TOTALES DEL FÚTBOL ARGENTINO
Contando títulos locales e internacionales, Boca es el equipo más laureado a nivel nacional con 74 conquistas (52 locales y 22 internacionales). Lo sigue River con 72 (54+18), y más atrás aparecen Independiente (45), Racing (41), San Lorenzo (22). Con esta coronación, Independiente Rivadavia escribió su nombre en este listado por primera vez en su historia.