Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 NOV 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Rosario Central campeón de Liga: así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

Al Canalla se le otorgó la Copa por haber sido el líder en puntos de la anual y bordó la decimotercera estrella de su historia: listado completo.

20/11/2025

Rosario Central fue galardonado este jueves con el título de la Liga Profesional por haber sido el equipo con más puntos sumados en 2025. De esta manera, el elenco que dirige Ariel Holan y que tiene a Ángel Di María como máximo exponente se quedó con su decimotercera estrella. ¿Cómo quedó la tabla de títulos del fútbol argentino?

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE TÍTULOS TOTALES DEL FÚTBOL ARGENTINO

Contando títulos locales e internacionales, Boca es el equipo más laureado a nivel nacional con 74 conquistas (52 locales y 22 internacionales). Lo sigue River con 72 (54+18), y más atrás aparecen Independiente (45), Racing (41), San Lorenzo (22). Con esta coronación, Independiente Rivadavia escribió su nombre en este listado por primera vez en su historia.

  • Boca: 74 títulos (52 locales y 22 internacionales)
  • River: 72 títulos (54 locales y 18 internacionales)
  • Independiente: 45 títulos (25 locales y 20 internacionales)
  • Racing: 41 títulos (33 locales y 8 internacionales)
  • San Lorenzo: 22 títulos (17 locales y 5 internacionales)
  • Vélez: 19 títulos (14 locales y 5 internacionales)
  • Estudiantes: 17 títulos (11 locales y 6 internacionales)
  • Huracán: 13 títulos (13 locales)
  • Rosario Central: 13 títulos (12 locales y 1 internacional)
  • Newell’s: 9 títulos (9 locales)
  • Lanús: 7 títulos (5 locales y 2 internacionales)
  • Argentinos Juniors: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)
  • Arsenal: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)
  • Quilmes: 3 títulos (3 locales)
  • Defensa y Justicia: 2 títulos (2 internacionales)
  • Gimnasia: 2 títulos (2 locales)
  • Banfield: 2 títulos (2 locales)
  • Sportivo Barracas: 2 títulos (2 locales)
  • Ferro: 2 títulos (2 locales)
  • Talleres: 2 títulos (1 local, 1 internacional)
  • Central Córdoba: 1 título (local)
  • Platense: 1 título (local)
  • Chacarita: 1 título (local)
  • Dock Sud:1 título (local)
  • Patronato: 1 título (local)
  • Colón: 1 título (local)
  • Tigre: 1 título (local)
  • Atlanta: 1 título (local)
  • San Martín de Tucumán: 1 título (local)
  • Nueva Chicago: 1 título (local)
  • Estudiantes de Buenos Aires: 1 título (local)
  • Central Córdoba: 1 título (local)
  • Tiro Federal: 1 título (local)
  • Atlético Tucumán: 1 título (local)
  • Independiente Rivadavia: 1 título (local)

Era amateur

  • 1891: Saint Andrew's
  • 1892: No hubo torneo
  • 1893: Lomas Athletic
  • 1894: Lomas Athletic
  • 1895: Lomas Athletic
  • 1896: Lomas Academy
  • 1897: Lomas Athletic 1898: Lomas Athletic
  • 1899: Belgrano Athletic
  • 1900: English High School
  • 1901: Alumni
  • 1902: Alumni
  • 1903: Alumni
  • 1904: Belgrano Athletic
  • 1905: Alumni
  • 1906: Alumni
  • 1907: Alumni
  • 1908: Belgrano Athletic
  • 1909: Alumni
  • 1910: Alumni
  • 1911: Alumni
  • 1912 (Asociación Argentina de Football): Quilmes
  • 1912 (Federación Argentina de Football): Porteño
  • 1913 (Asociación Argentina de Football): Racing Club
  • 1913 (Federación Argentina de Football): Estudiantes de La Plata
  • 1914 (Asociación Argentina de Football): Racing Club
  • 1914 (Federación Argentina de Football): Porteño
  • 1915: Racing Club
  • 1916: Racing Club
  • 1917: Racing Club
  • 1918: Racing Club
  • 1919 (Asociación Argentina de Football): Boca Juniors
  • 1919 (Asociación Amateur Argentina de Football): Racing Club
  • 1920 (Asociación Argentina de Football): Boca Juniors
  • 1920 (Asociación Amateur Argentina de Football): River Plate
  • 1921 (Asociación Argentina de Football): Huracán
  • 1921 (Asociación Amateur Argentina de Football): Racing Club
  • 1922 (Asociación Argentina de Football): Huracán
  • 1922 (Asociación Amateur Argentina de Football): Independiente
  • 1923 (Asociación Argentina de Football): Boca Juniors
  • 1923 (Asociación Amateur Argentina de Football): San Lorenzo de Almagro
  • 1924 (Asociación Argentina de Football): Boca Juniors
  • 1924 (Asociación Amateur Argentina de Football): San Lorenzo de Almagro
  • 1925 (Asociación Argentina de Football): Huracán
  • 1925 (Asociación Amateur Argentina de Football): Racing Club
  • 1926 (Asociación Argentina de Football): Boca Juniors
  • 1926 (Asociación Amateur Argentina de Football): Independiente
  • 1927: San Lorenzo de Almagro
  • 1928: Huracán
  • 1929: Gimnasia y Esgrima La Plata
  • 1930: Boca Juniors
  • 1931 (Asociación Argentina de Football): Estudiantil Porteño
  • 1932 (Asociación Argentina de Football): Sportivo Barracas
  • 1933 (Asociación Argentina de Football): Dock Sud
  • 1934 (Asociación Argentina de Football): Estudiantil Porteño

Era profesional

  • 1931 (Liga Argentina de Football): Boca Juniors
  • 1932 (Liga Argentina de Football): River Plate
  • 1933 (Liga Argentina de Football): San Lorenzo de Almagro
  • 1934 (Liga Argentina de Football): Boca Juniors
  • 1935: Boca Juniors
  • 1936 (Copa de Honor): San Lorenzo de Almagro
  • 1936 (Copa Campeonato): River Plate
  • 1936 (Copa de Oro): River Plate
  • 1937: River Plate
  • 1938: Independiente
  • 1939: Independiente
  • 1940: Boca Juniors
  • 1941: River Plate
  • 1942: River Plate
  • 1943: Boca Juniors
  • 1944: Boca Juniors
  • 1945: River Plate
  • 1946: San Lorenzo de Almagro
  • 1947: River Plate
  • 1948: Independiente
  • 1949: Racing Club
  • 1950: Racing Club
  • 1951: Racing Club
  • 1952: River Plate
  • 1953: River Plate
  • 1954: Boca Juniors
  • 1955: River Plate
  • 1956: River Plate
  • 1957: River Plate
  • 1958: Racing Club
  • 1959: San Lorenzo de Almagro
  • 1960: Independiente
  • 1961: Racing Club
  • 1962: Boca Juniors
  • 1963: Independiente
  • 1964: Boca Juniors
  • 1965: Boca Juniors
  • 1966: Racing Club
  • 1967 (Metropolitano): Estudiantes de La Plata
  • 1967 (Nacional): Independiente
  • 1968 (Metropolitano): San Lorenzo de Almagro
  • 1968 (Nacional): Vélez Sarsfield
  • 1969 (Metropolitano): Chacarita Juniors
  • 1969 (Nacional): Boca Juniors
  • 1970 (Metropolitano): Independiente
  • 1970 (Nacional): Boca Juniors
  • 1971 (Metropolitano): Independiente
  • 1971 (Nacional): Rosario Central
  • 1972 (Metropolitano): San Lorenzo de Almagro
  • 1972 (Nacional): San Lorenzo de Almagro
  • 1973 (Metropolitano): Huracán
  • 1973 (Nacional): Rosario Central
  • 1974 (Metropolitano): Newell´s Old Boys
  • 1974 (Nacional): San Lorenzo de Almagro
  • 1975 (Metropolitano): River Plate
  • 1975 (Nacional): River Plate
  • 1976 (Metropolitano): Boca Juniors
  • 1976 (Nacional): Boca Juniors
  • 1977 (Metropolitano): River Plate
  • 1977 (Nacional): Independiente
  • 1978 (Metropolitano): Quilmes
  • 1978 (Nacional): Independiente
  • 1979 (Metropolitano): River Plate
  • 1979 (Nacional): River Plate
  • 1980 (Metropolitano): River Plate
  • 1980 (Nacional): Rosario Central
  • 1981 (Metropolitano): Boca Juniors
  • 1981 (Nacional): River Plate
  • 1982 (Metropolitano): Estudiantes de La Plata
  • 1982 (Nacional): Ferro Carril Oeste
  • 1983 (Metropolitano): Independiente
  • 1983 (Nacional): Estudiantes de La Plata
  • 1984 (Metropolitano): Argentinos Juniors
  • 1984 (Nacional): Ferro Carril Oeste
  • 1985 (Nacional): Argentinos Juniors
  • 1985/86: River Plate
  • 1986/87: Rosario Central
  • 1987/88: Newell´s Old Boys
  • 1988/89: Independiente
  • 1989/90: River Plate
  • 1990/91: Newell´s Old Boys
  • 1991 (Apertura): River Plate
  • 1992 (Clausura): Newell´s Old Boys
  • 1992 (Apertura): Boca Juniors
  • 1993 (Clausura): Vélez Sarsfield
  • 1993 (Apertura): River Plate
  • 1994 (Clausura): Independiente
  • 1994 (Apertura): River Plate
  • 1995 (Clausura): San Lorenzo de Almagro
  • 1995 (Apertura): Vélez Sarsfield
  • 1996 (Clausura): Vélez Sarsfield
  • 1996 (Apertura): River Plate
  • 1997 (Clausura: River Plate
  • 1997 (Apertura): River Plate
  • 1998 (Clausura): Vélez Sarsfield
  • 1998 (Apertura): Boca Juniors
  • 1999 (Clausura): Boca Juniors
  • 1999 (Apertura): River Plate
  • 2000 (Clausura): River Plate
  • 2000 (Apertura): Boca Juniors
  • 2001 (Clausura): San Lorenzo de Almagro
  • 2001 (Apertura): Racing Club
  • 2002 (Clausura): River Plate
  • 2002 (Apertura): Independiente
  • 2003 (Clausura): River Plate
  • 2003 (Apertura): Boca Juniors
  • 2004 (Clausura): River Plate
  • 2004 (Apertura): Newell´s Old Boys
  • 2005 (Clausura): Vélez Sarsfield
  • 2005 (Apertura): Boca Juniors
  • 2006 (Clausura): Boca Juniors
  • 2006 (Apertura): Estudiantes de La Plata
  • 2007 (Clausura): San Lorenzo de Almagro
  • 2007 (Apertura): Lanús
  • 2008 (Clausura): River Plate
  • 2008 (Apertura): Boca Juniors
  • 2009 (Clausura): Vélez Sársfield
  • 2009 (Apertura): Bánfield
  • 2010 (Clausura): Argentinos Juniors
  • 2010 (Apertura): Estudiantes de La Plata
  • 2011 (Clausura): Vélez Sársfield
  • 2011 (Apertura): Boca Juniors
  • 2012 (Clausura): Arsenal
  • 2012 (Torneo Inicial): Vélez Sarsfield
  • 2013 (Torneo Final): Newells Old Boys
  • 2013 (Campeón de Primera División 2012/13): Vélez Sarsfield
  • 2013 (Torno Inicial): San Lorenzo de Almagro
  • 2014 (Torneo Final): River Plate
  • 2014 (Torneo Inicial): Racing Club
  • 2015 (Campeonato de Primera División): Boca Juniors
  • 2016 (Campeonato de Primera División): Lanús
  • 2017 (Campeón de Primera División 2016/17): Boca Juniors
  • Superliga 2018: Boca Juniors
  • Superliga 2019: Racing Club
  • Superliga 2019/2020: Boca Juniors
  • Torneo Socios de la Liga Profesional 2021: River Plate
  • Torneo Binance 2022: Boca Juniors
  • Liga Profesional 2023: River Plate
  • Liga Profesional 2024: Vélez Sarsfield
  • Torneo Apertura 2025: Platense
  • Liga Profesional (tabla anual): Rosario Central

TODOS LOS CAMPEONES DE COPAS NACIONALES

Era amateur

  • Tie Cup Competition 1900: Belgrano Athletic
  • Tie Cup Competition 1901: Alumni
  • Tie Cup Competition 1902: Rosario Athletic
  • Tie Cup Competition 1903. Alumni
  • Tie Cup Competition 1904: Rosario Athletic
  • Tie Cup Competition 1905: Rosario Athletic
  • Copa de Honor MCBA 1905: Alumni
  • Tie Cup Competition 1906: Alumni
  • Copa de Honor MCBA 1906: Alumni
  • Copa Competencia Jockey Club 1907: Alumni
  • Copa de Honor MCBA 1907: Belgrano Athletic
  • Copa Competencia Jockey Club 1908: Alumni
  • Copa de Honor MCBA 1908: Quilmes Athletic Club
  • Copa Competencia Jockey Club 1909: Alumni
  • Copa de Honor MCBA 1909: Club Atlético San Isidro
  • Copa Competencia Jockey Club 1910: Estudiantes de Buenos Aires
  • Copa Competencia Jockey Club 1911: Club Atlético San Isidro
  • Copa de Honor MCBA 1911: Newells Old Boys
  • Copa de Honor MCBA 1912: Racing Club
  • Copa Competencia Jockey Club 1912: Club Atlético San Isidro
  • Copa Competencia Jockey Club 1913: Club Atlético San Isidro
  • Copa de Honor MCBA 1913: Racing Club
  • Copa Competencia "La Nación" 1913: Rosario Central
  • Copa Carlos Ibarguren 1913: Racing Club
  • Copa Competencia Jockey Club 1914: River Plate
  • Copa Carlos Ibarguren 1914: Racing Club
  • Copa Competencia "La Nación" 1914: Independiente
  • Copa Competencia Jockey Club 1915: Porteño
  • Copa Carlos Ibarguren 1915: Rosario Central
  • Copa de Honor MCBA 1915: Racing Club
  • Copa de Honor MCBA 1916: Rosario Central
  • Copa Competencia Jockey Club 1916: Rosario Central
  • Copa Carlos Ibarguren 1916: Racing Club
  • Copa Competencia Jockey Club 1917: Independiente
  • Copa de Honor MCBA 1917: Racing Club
  • Copa Carlos Ibarguren 1917: Racing Club
  • Copa Competencia Jockey Club 1918: Porteño
  • Copa de Honor MCBA 1918: Independiente
  • Copa Carlos Ibarguren 1918: Racing Club
  • Copa Competencia Jockey Club 1919: Boca Juniors
  • Copa Carlos Ibarguren 1919: Boca Juniors
  • Copa de Honor MCBA 1920: Banfield
  • Copa Estímulo 1920: Huracán
  • Copa Competencia Asociación Amateurs 1920: Rosario Central
  • Copa Carlos Ibarguren 1920: Tiro Federal de Rosario
  • Copa Carlos Ibarguren 1921: Newells Old Boys
  • Copa Competencia Jockey Club 1921: Sportivo Barracas
  • Copa Carlos Ibarguren 1922: Huracán
  • Copa Carlos Ibarguren 1923: Boca Juniors
  • Copa Carlos Ibarguren 1924: Boca Juniors
  • Copa Competencia Asociación Amateurs 1924: Independiente
  • Copa Carlos Ibarguren 1925: Huracán
  • Copa Competencia Jockey Club 1925: Boca Juniors
  • Copa Competencia Asociación Amateurs 1925: Independiente
  • Copa Competencia Asociación Amateurs 1926: Independiente
  • Copa Estímulo 1926: Boca Juniors
  • Copa Competencia 1931: Sportivo Balcarce
  • Copa Competencia Jockey Club 1933: Nueva Chicago

Era profesional

  • Copa Competencia Liga Argentina 1932: River Plate
  • Copa de Honor "Beccar Varela" 1932: Racing Club
  • Copa Competencia 1933: Racing Club
  • Copa de Honor "Beccar Varela" 1933: Central Córdoba (R)
  • Copa Carlos Ibarguren 1937: River Plate
  • Copa Carlos Ibarguren 1938: Independiente
  • Copa Carlos Ibarguren 1939: Independiente
  • Copa "Adrián Escobar" 1939: Independiente
  • Copa Carlos Ibarguren 1940: Boca Juniors
  • Copa "Adrián Escobar" 1941: River Plate
  • Copa Carlos Ibarguren 1941: River Plate
  • Copa Carlos Ibarguren 1942: River Plate
  • Copa "Adrián Escobar" 1942: Huracán
  • Copa "Adrián Escobar" 1943: Huracán
  • Copa "General de División Pedro Pablo Ramírez" 1943: San Lorenzo
  • Copa Carlos Ibarguren 1944: Boca Juniors
  • Copa "General de División Pedro Pablo Ramírez" 1944: San Martín de Tucumán
  • Copa Competencia-Británica 1944: Huracán
  • Copa "Adrián Escobar" 1944: Estudiantes de La Plata
  • Copa "General de División Pedro Pablo Ramírez" 1945: Estudiantes de La Plata
  • Copa Competencia-Británica 1945 Racing Club
  • Copa Competencia "George VI" 1946: Boca Juniors
  • Copa "Adrián Escobar" 1949: Newells
  • Copa Carlos Ibarguren 1952: River Plate
  • Copa Juan Domingo Perón de 1955: Lanús
  • Copa Suecia 1958: Atlanta
  • Copa Campeonato de Campeones 1959-1960: Atlético Tucumán
  • Copa Argentina 1969: Boca Juniors
  • Centenario de la AFA 1993: Gimnasia y Esgrima de La Plata
  • Copa Argentina 2012: Boca Juniors
  • Supercopa Argentina 2012: Arsenal
  • Copa Argentina 2013: Arsenal
  • Supercopa Argentina 2013: Vélez Sarsfield
  • Copa Campeonato Primera División 2013/2014: River Plate
  • Copa Argentina 2013/2014: Huracán
  • Supercopa Argentina 2014: Huracán
  • Copa Argentina 2014/2015: Boca Juniors
  • Supercopa 2015: San Lorenzo
  • Copa Bicentenario 2016: Lanús
  • Copa Argentina 2015/2016: River Plate
  • Supercopa 2016: Lanús
  • Copa Argentina 2017: River Plate
  • Supercopa Argentina 2017: River Plate
  • Copa Argentina 2017/2018: Rosario Central
  • Supercopa Argentina 2018: Boca Juniors
  • Copa de la Superliga 2019: Tigre
  • Copa Argentina 2019: River Plate
  • Trofeo de Campeones de la Superliga 2019: Racing
  • Copa Diego Armando Maradona: 2020 - 2021: Boca Juniors
  • Supercopa Argentina 2019: River Plate
  • Copa de la Liga Profesional 2021: Colón
  • Copa Argentina 2020: Boca Juniors
  • Trofeo de Campeones 2021: River Plate
  • Copa de la Liga Profesional 2022: Boca
  • Trofeo de Campeones 2022: Racing
  • Copa Argentina 2022: Patronato
  • Supercopa Argentina 2022: Boca
  • Supercopa Internacional 2022: Racing
  • Copa de la Liga Profesional 2023: Rosario Central
  • Copa Argentina 2023: Estudiantes (LP)
  • Trofeo de Campeones 2023: River Plate
  • Supercopa Argentina 2023: River Plate
  • Copa de la Liga Profesional 2024: Estudiantes (LP)
  • Copa Argentina 2024: Central Córdoba (Santiago del Estero)
  • Trofeo de Campeones 2024: Estudiantes (LP)
  • Supercopa Internacional 2023: Talleres (C)
  • Supercopa Internacional 2024: Vélez
  • Supercopa Argentina 2024: Vélez
  • Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia

TEMAS Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video | Graves daños del viento huracanado en Capital: hubo cortes de luz y árboles caídos
  2. 2. Un fuerte viento sorprendió a los santiagueños, dejó árboles caídos y cortes de energía
  3. 3. Gobernadores del Norte Grande participaron de un evento sobre blockchain junto a Gavin Wood
  4. 4. Silva Neder ratificó en Estación Robles el fuerte compromiso del Gobierno provincial para seguir cumpliendo sueños a todos los santiagueños
  5. 5. Perú y Santa Cruz: principio de incendio en un local de comidas generó preocupación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT