Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 NOV 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Resultados de los cuartos de final y duelos de semis de las Divisiones Inferiores de la LSF

El certamen formativo llega a instancias finales y te dejamos los detalles de la competencia.

20/11/2025

Se disputaron los cuartos de final del Torneo Clausura de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol y estos son los resultados y cronograma de las semis que se llevarán a cabo el próximo lunes. 

Séptima División

  • Unión Santiago 3 vs Villa Unión (La Banda) 1
  • Estudiantes Azul 1 (4) vs Defensores de Forres 1 (3)
  • Mitre Amarillo 1 vs Central Córdoba 0
  • Vélez Sársfield (San Ramón) 0 (4) vs Central Argentino (La Banda) 0 (2)

Octava División

  • Sarmiento (La Banda) 1 vs Mitre Negro 0
  • Central Córdoba 2 vs Instituto Rojo 0
  • Sportivo Fernández 1 (4) vs Independiente (Fernández) 1 (3)
  • Mitre Amarillo 1 (4) vs Unión Santiago 1 (3)

Novena División

  • Mitre Negro 2 vs Villa Unión (La Banda) 0
  • Unión Santiago 2 vs Comercio 0
  • Independiente (Fernández) 5 vs Mitre 1
  • Central Córdoba 1 vs Mitre Amarillo 0

Décima División

  • Sarmiento (La Banda) 0 (4) vs Güemes 0 (3)
  • Central Córdoba 2 vs Independiente (Fernández) 0
  • Unión Santiago 3 vs Mitre Amarillo 0
  • Mitre Negro 0 (4) vs Vélez Sársfield (San Ramón) 0 (3)

Así se jugarán las semis

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video | Graves daños del viento huracanado en Capital: hubo cortes de luz y árboles caídos
  2. 2. Un fuerte viento sorprendió a los santiagueños, dejó árboles caídos y cortes de energía
  3. 3. Gobernadores del Norte Grande participaron de un evento sobre blockchain junto a Gavin Wood
  4. 4. Silva Neder ratificó en Estación Robles el fuerte compromiso del Gobierno provincial para seguir cumpliendo sueños a todos los santiagueños
  5. 5. Perú y Santa Cruz: principio de incendio en un local de comidas generó preocupación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT