Resultados de los cuartos de final y duelos de semis de las Divisiones Inferiores de la LSF
El certamen formativo llega a instancias finales y te dejamos los detalles de la competencia.
20/11/2025
Se disputaron los cuartos de final del Torneo Clausura de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol y estos son los resultados y cronograma de las semis que se llevarán a cabo el próximo lunes.
Séptima División
Unión Santiago 3 vs Villa Unión (La Banda) 1
Estudiantes Azul 1 (4) vs Defensores de Forres 1 (3)
Mitre Amarillo 1 vs Central Córdoba 0
Vélez Sársfield (San Ramón) 0 (4) vs Central Argentino (La Banda) 0 (2)
Octava División
Sarmiento (La Banda) 1 vs Mitre Negro 0
Central Córdoba 2 vs Instituto Rojo 0
Sportivo Fernández 1 (4) vs Independiente (Fernández) 1 (3)
Mitre Amarillo 1 (4) vs Unión Santiago 1 (3)
Novena División
Mitre Negro 2 vs Villa Unión (La Banda) 0
Unión Santiago 2 vs Comercio 0
Independiente (Fernández) 5 vs Mitre 1
Central Córdoba 1 vs Mitre Amarillo 0
Décima División
Sarmiento (La Banda) 0 (4) vs Güemes 0 (3)
Central Córdoba 2 vs Independiente (Fernández) 0
Unión Santiago 3 vs Mitre Amarillo 0
Mitre Negro 0 (4) vs Vélez Sársfield (San Ramón) 0 (3)