Resultados de los cuartos de final y duelos de semis de las Divisiones Inferiores de la LSF

El certamen formativo llega a instancias finales y te dejamos los detalles de la competencia.

20/11/2025

Se disputaron los cuartos de final del Torneo Clausura de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol y estos son los resultados y cronograma de las semis que se llevarán a cabo el próximo lunes.

Séptima División

Unión Santiago 3 vs Villa Unión (La Banda) 1

Estudiantes Azul 1 (4) vs Defensores de Forres 1 (3)

Mitre Amarillo 1 vs Central Córdoba 0

Vélez Sársfield (San Ramón) 0 (4) vs Central Argentino (La Banda) 0 (2)

Octava División

Sarmiento (La Banda) 1 vs Mitre Negro 0

Central Córdoba 2 vs Instituto Rojo 0

Sportivo Fernández 1 (4) vs Independiente (Fernández) 1 (3)

Mitre Amarillo 1 (4) vs Unión Santiago 1 (3)

Novena División

Mitre Negro 2 vs Villa Unión (La Banda) 0

Unión Santiago 2 vs Comercio 0

Independiente (Fernández) 5 vs Mitre 1

Central Córdoba 1 vs Mitre Amarillo 0

Décima División

Sarmiento (La Banda) 0 (4) vs Güemes 0 (3)

Central Córdoba 2 vs Independiente (Fernández) 0

Unión Santiago 3 vs Mitre Amarillo 0

Mitre Negro 0 (4) vs Vélez Sársfield (San Ramón) 0 (3)