Se realizó la muestra de educación física del Jardín Privado Virgen de Loreto

La actividad física tuvo su lugar en un evento que se desarrolló con la participación de alumnos, docentes y comunidad en general.

20/11/2025

El Jardín Privado Virgen de Loreto tuvo su muestra de educación física. La misma fue dirigida por la profesora Florencia Carrizo, bajo el concepto de: la educación física es más que solo movimiento, es una disciplina fundamental que, a través del juego y la expresión corporal, contribuye a la formación integral de nuestros alumnos de nivel inicial.

alumnos jardin loreto

Fomenta hábitos de vida saludable, fortalece el trabajo en equipo y el autoestima, pilares esenciales para el desarrollo de cada uno de nuestros niños.

En esta muestra, podrán apreciar una variedad de actividades que reflejan el aprendizaje y la creatividad de nuestros pequeños. Verán demostraciones de coordinación, resistencia y, sobre todo, el espíritu de colaboración que han cultivado en cada clase.