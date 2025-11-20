Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 NOV 2025 | 25º
X
Locales

Se realizó la muestra de educación física del Jardín Privado Virgen de Loreto

La actividad física tuvo su lugar en un evento que se desarrolló con la participación de alumnos, docentes y comunidad en general.

20/11/2025

El Jardín Privado Virgen de Loreto tuvo su muestra de educación física. La misma fue dirigida por la profesora Florencia Carrizo, bajo el concepto de: la educación física es más que solo movimiento, es una disciplina fundamental que, a través del juego y la expresión corporal, contribuye a la formación integral de nuestros alumnos de nivel inicial.

alumnos jardin loreto alumnos jardin loreto

Fomenta hábitos de vida saludable, fortalece el trabajo en equipo y el  autoestima, pilares esenciales para el desarrollo de cada uno de nuestros niños.

En esta muestra, podrán apreciar una variedad de actividades que reflejan el aprendizaje y la creatividad de nuestros pequeños. Verán demostraciones de coordinación, resistencia y, sobre todo, el espíritu de colaboración que han cultivado en cada clase.

TEMAS Departamento Loreto

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video | Graves daños del viento huracanado en Capital: hubo cortes de luz y árboles caídos
  2. 2. Un fuerte viento sorprendió a los santiagueños, dejó árboles caídos y cortes de energía
  3. 3. Gobernadores del Norte Grande participaron de un evento sobre blockchain junto a Gavin Wood
  4. 4. Silva Neder ratificó en Estación Robles el fuerte compromiso del Gobierno provincial para seguir cumpliendo sueños a todos los santiagueños
  5. 5. Perú y Santa Cruz: principio de incendio en un local de comidas generó preocupación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT