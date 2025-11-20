El saludo del Intendente Jorge Mukdise: “Diario Panorama es una referencia indispensable para Las Termas de Río Hondo”

El jefe comunal termeño resaltó la importancia del medio, el acompañamiento que hizo y hace de la ciudad, como así también su importancia dentro de la comunidad.

20/11/2025

"21° Aniversario de Diario Panorama

Intendente de la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo

Dr. Jorge Alejandro Mukdise





En esta fecha especial, deseo expresar, en nombre de la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo y en el mío propio, un saludo institucional con motivo del 21° aniversario de Diario Panorama, medio que se ha consolidado como el portal líder de la información en Santiago del Estero.

A su titular, el Lic. Gustavo Ick, y a todo el equipo que conforma Diario Panorama, hago llegar mi reconocimiento por la destacada labor periodística que desarrollan diariamente, brindando a la ciudadanía una cobertura informativa seria, ágil y comprometida con los valores de la transparencia y el acceso público a la información.

Durante más de dos décadas, Diario Panorama ha sabido acompañar el crecimiento de nuestra provincia, reflejando con profesionalismo los acontecimientos locales, nacionales e internacionales, y convirtiéndose en una referencia indispensable para los santiagueños y para nuestra ciudad de Las Termas de Río Hondo.

Al celebrar este nuevo aniversario, expreso mis felicitaciones y auguro que continúen transitando este camino de excelencia periodística y servicio a la comunidad.

Feliz 21° aniversario, Diario Panorama.

Mi respeto y reconocimiento al Lic. Gustavo Ick y a todo su equipo.

— Dr. Jorge Alejandro Mukdise

Intendente de Las Termas de Río Hondo"