Detuvieron a una pareja y secuestraron marihuana por más de 4 millones de pesos

La pareja fue detenida cuando se encontraban en la terminal de ómnibus de la ciudad termal. La causa quedó bajo la órbita de la Justicia Federal.

20/11/2025

En un operativo desarrollado por la Policía Federal Argentina, y de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación, logró la detención de dos personas las cuales se dedicarían al transporte y distribución de sustancias estupefaciente, en la ciudad de Termas de Río Hondo y zonas aledañas.

La mujer detenida

La División Antidrogas Río Hondo dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Contra el Narcotrafico – DFI; llevó a cabo un procedimiento en un sector cercano a la dársena de la Terminal de Ómnibus, ubicada en calle Las Heras 902 de la ciudad termal y a raíz de actuaciones judiciales en trámite y en cumplimiento de discretas tareas investigativas sumado al manejo de información resultante de tareas de inteligencia narcocriminal, el pasado 19 de noviembre en horas de la noche, procedieron a la interceptación de un masculino y un femenino; los cuales al momento de ser compulsados sus datos por los sistemas policiales, no registraban impedimentos restrictivos de su libertad.

Al proceder a la requisa de los mismos y sus pertenencias, con el binomio cinotécnico, el can antinarcótico “LOLA” marco en forma efectiva la presencia de material estupefaciente en la mochila que portaba el masculino; ante ello se procedió a la inspección de la misma, arrojando como resultado que en su interior se encontraba un envoltorio de nylon transparente conteniendo floraciónes de marihuana de la variedad CREEPY, la cual al pesaje arrojó un total de mil seis gramos (1006 GRS) con una valuación de cuatro millones veinticuatro mil pesos ($4.024.000).

La marihuana secuestrada

Del mencionado hecho tomó intervención el Juzgado Federal en turno, quien dispuso: proceder al secuestro del material estupefaciente, de dos teléfonos celulares, como así también proceder a la detención de ambas personas y que se continúe con la investigación de la causa.

Con esta acción, la Policía Federal Argentina, reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Santiago del Estero. Las operaciones se llevaron a cabo bajo la supervisión de Juzgado Federal Nro. 1 de Santiago del Estero a cargo del Juez Dr. Guillermo daniel Molinari, secretaría del Dr. Ramón Ferreiro.