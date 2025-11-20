La intendente Fuentes otorgó la distinción Ciudadana Centenaria a Yolanda Paz de Scaglione

Yolanda Paz de Scaglione cumplió 100 años de edad el pasado 5 de noviembre.

20/11/2025

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, homenajeó a Yolanda Paz de Scaglione con la distinción de "Ciudadana Centenaria" por haber cumplido los 100 años de edad el pasado 5 de noviembre.

La vecina asistió al reconocimiento acompañada por Aldo Herrera y Nena Marcos. También estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Nestor Machado; la subdirectora de la Tercera Edad, Nélida Martínez y la referente de los jubilados, Reina Castillo.

La jefa comunal valoró a la jubilada "por su ejemplo de fortaleza y su enorme contribución a la comunidad, que sirve de inspiración para las generaciones actuales y futuras".

"Es muy importante para nosotros como municipio homenajear a los adultos mayores, celebrando la vida y aprovechando la ocasión para la reunión y la camaradería", expresó.

Por su parte, Paz de Scaglione manifestó su profundo agradecimiento a las autoridades "por su calidez y buena atención a los jubilados y a todos los vecinos de la ciudad".

"Es muy grato para mí ver a Santiago del Estero tan pujante y hermoso por el crecimiento que tuvo en los últimos 20 años, por lo que debemos trabajar entre todos para mantener el orden y la limpieza", afirmó.

Yolanda Paz de Scaglione nació el 5 de noviembre de 1925 en Laprida, departamento Choya. Se dedicó a la docenció y actualmente, participa del Centro de Jubilados Lazos de Amistad.