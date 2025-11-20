Escuelas de Santiago del Estero recibieron un Domo Cósmico para estimular el desarrollo cognitivo y motriz de los niños

Se colocaron en Haciendo Camino Asociación Civil en Añatuya; Jardín de Infantes N°140 en La Estancia y Jardín de Infantes N°294 "Florcitas del Norte" en Pampa de los Guanacos.

20/11/2025

Fueron seleccionadas entre más de 600 instituciones de todo el país que participaron de un desafío para transformar la educación a través del juego.

Los establecimientos se encuentran en Salta, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero.

En 2024, la Fundación Bunge y Born organizó un desafío para escuelas y distintas instituciones sociales dedicadas a las infancias en toda la Argentina, entre las que se seleccionaron más de 100, para que cuenten con un juego de patio interactivo (Domo Cósmico) en sus instalaciones. Participaron más de 600 establecimientos.

Las diez instituciones del NOA que fueron seleccionadas ya recibieron sus juegos de patio.

Salta, el Jardín Materno Infantil Nº 4769, en Las Lajitas; los centros de primera infancia de la Asociación Civil Franciscana Pata Pila, en Santa Victoria Este y en Yacuy; y Orden de Frailes Menores Viceprovincia San Francisco Solano, tanto en la Comunidad de Misión Río Caraparí como en El Algarrobal.

Tucumán, se trató del Centro de Cuidado y Nutrición Infantil Don Bosco que está en Aguilares. El domo de La Rioja se colocó en el Centro Educativo Franciscano San Francisco de Asís, en la capital.

Santiago del Estero, se colocaron en Haciendo Camino Asociación Civil en Añatuya; Jardín de Infantes N°140 en La Estancia y Jardín de Infantes N°294 "Florcitas del Norte" en Pampa de los Guanacos.

El transporte de los domos fue posible gracias a la alianza entre la Fundación Bunge y Born con la Fundación Flechabus, que se sumó a través de su programa “Unimos Oportunidades”, y su partner logístico, que garantizaron la distribución de los 100 domos en todo el país.

Se trata de un juego pensado para acompañar a niñas y niños, y a sus docentes, durante la primera infancia, período en el que el juego es una de las principales herramientas para conocer el mundo, desarrollarse y potenciar los aprendizajes futuros.

Primera infancia

Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo humano, ya que el cerebro llega al 90% del tamaño adulto a los 5 años. Mientras que, 7 de cada 10 niños en Argentina viven en situación de pobreza (UNICEF, 2024).

A partir de estos datos, la Fundación Bunge y Born considera que el trabajo en primera infancia es una prioridad ineludible e invierte en esta etapa con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad en el futuro y generar un ahorro en la inversión pública a largo plazo.

Desde 2017 trabaja con proyectos vinculados a los primeros años de vida, con un enfoque integral y basado en evidencia, con el objetivo de impactar positivamente en la vida de los niños y contribuir al desarrollo de una sociedad más equitativa.

Domo Cósmico

Se trata de un espacio lúdico que convierte a los patios en aulas al aire libre, y que tiene como objetivo potenciar el tiempo de recreo, para –-sin perder el disfrute por el juego–- contribuir al aprendizaje de habilidades cognitivas y motrices identificadas como precursoras del aprendizaje.

Permite a los niños trepar, jugar y aprender con paneles interactivos. Cuenta con un rompecabezas tridimensional, y nueve paneles de actividades, cada uno con un objetivo específico, de acuerdo con un dominio cognitivo o motriz. Tiene además, un manual para docentes, con actividades para que puedan disponer del juego como un recurso áulico y lograr su máximo potencial.

Está basado en evidencia científica y creado por un equipo conformado por diseñadores industriales, terapistas ocupacionales, neuropsicólogos y especialistas en desarrollo infantil y educación.

Se puede conocer más en https://domocosmico.org/



