Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 NOV 2025 | 25º
X
Policiales

Añatuya: dos menores lesionados tras colisionar contra un camión

Los adolescentes, de 17 años, circulaban en un motovehículo y chocaron contra un camión de reparto de materiales.

20/11/2025

Un siniestro vial se produjo en la intersección de Chacabuco y Mitre, en la ciudad de Añatuya, donde un motovehículo colisionó contra un camión de reparto de materiales,  dejando como saldo dos menores lesionados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los heridos ambos de 17 años ocupantes de la moto, tuvieron que ser asistidos por la ambulancia municipal y trasladados al Hospital Zonal.

Los efectivos policiales de la Comisaría 41 trabajaron para tratar de establecer las causas de la colision entre la moto y el camión.

TEMAS Añatuya

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video | Graves daños del viento huracanado en Capital: hubo cortes de luz y árboles caídos
  2. 2. Un fuerte viento sorprendió a los santiagueños, dejó árboles caídos y cortes de energía
  3. 3. Gobernadores del Norte Grande participaron de un evento sobre blockchain junto a Gavin Wood
  4. 4. Silva Neder ratificó en Estación Robles el fuerte compromiso del Gobierno provincial para seguir cumpliendo sueños a todos los santiagueños
  5. 5. Perú y Santa Cruz: principio de incendio en un local de comidas generó preocupación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT