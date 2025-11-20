Añatuya: dos menores lesionados tras colisionar contra un camión

Los adolescentes, de 17 años, circulaban en un motovehículo y chocaron contra un camión de reparto de materiales.

20/11/2025

Un siniestro vial se produjo en la intersección de Chacabuco y Mitre, en la ciudad de Añatuya, donde un motovehículo colisionó contra un camión de reparto de materiales, dejando como saldo dos menores lesionados.

Los heridos ambos de 17 años ocupantes de la moto, tuvieron que ser asistidos por la ambulancia municipal y trasladados al Hospital Zonal.

Los efectivos policiales de la Comisaría 41 trabajaron para tratar de establecer las causas de la colision entre la moto y el camión.