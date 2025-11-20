Ingresar
21º años de Diario Panorama: nuestros lectores ya disfrutan de la nueva camiseta de la Selección Argentina

En un nuevo sorteo especial tres de nuestros fieles lectores se llevaron la nueva camiseta de la Selección Argentina.

20/11/2025

En el marco de su 21° aniversario, Diario Panorama —referente indiscutido del periodismo digital santiagueño— compartió con su comunidad un sorteo muy especial: tres flamantes camisetas oficiales de la Selección Argentina, recientemente presentadas para el Mundial 2026. La participación fue masiva, reflejando la cercanía y el acompañamiento permanente de los lectores que siguen día a día la página, las redes y cada contenido que el portal difunde.

Los afortunados ganadores fueron Maximiliano Onofre, de Capital; Daniel Roldán, también de Capital, cuya esposa asistió en su nombre para retirar el premio; y Germán Carrizo, oriundo de Añatuya, lo hará el próximo martes.

Los tres pueden disfrutar de este regalo que simboliza no solo la pasión por la Selección, sino también el fuerte vínculo entre Diario Panorama y su audiencia, siempre activa, fiel y comprometida.

La entrega de las camisetas dejó postales de alegría y agradecimiento por parte de los ganadores, quienes destacaron el trabajo del diario y el valor de este tipo de iniciativas que acercan aún más al público con el medio.

TEMAS 21º Aniversario de Diario Panorama

