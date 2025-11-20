"Diario Panorama se ha consolidado como un espacio imprescindible para los santiagueños"

El Dr. Daniel Escobar Correa, defensor del pueblo, destacó el rol social y el compromiso informativo del medio santiagueño en una carta enviada a la redacción.

20/11/2025

En el marco del 21º aniversario de Diario Panorama, el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Daniel Escobar Correa, envió una carta a la redacción en la que expresó su “más cálido y sincero saludo” al grupo empresario fundador del medio, a su equipo periodístico, técnico y directivo, así como al público que lo acompaña diariamente.

El funcionario calificó a Diario Panorama como “un espacio imprescindible para la ciudadanía santiagueña”, al definirlo como una expresión “plural, dinámica, moderna y comprometida con la verdad, la información responsable y el servicio público”. En ese sentido, subrayó que la labor diaria del medio “ha logrado construir un puente fundamental entre la comunidad y los hechos que marcan nuestra realidad provincial y nacional”.

Correa resaltó especialmente el rol de los medios que trabajan “con profesionalismo, ética y respeto”, y señaló que el fortalecimiento de la defensa de los derechos, el acceso a la información y la participación ciudadana depende en gran medida de plataformas informativas como Diario Panorama. “No solo informan, sino que acompañan, orientan y generan conciencia colectiva”, destacó.

Finalmente, el Defensor del Pueblo extendió sus felicitaciones por el nuevo aniversario y expresó su deseo de que el medio continúe “creciendo, innovando y consolidándose como la plataforma informativa referente de nuestra provincia”.

“¡Feliz 21° Aniversario, Diario Panorama!”, concluyó.