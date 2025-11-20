Recuperaron en añatuya una moto con pedido de secuestro de Tucumán

En un control vehicular, la policía retuvo una moto con documentación apócrifa y que había sido sustraída en la provincia de Tucumán.

Hoy 20:29

Personal de la División Prevención de la Departamental 13 de Añatuya, conjuntamente con Personal de Seguridad Vial, llevaron a cabo un operativo en la intersección de Av. 9 de Julio y Maipú, donde se procedió al secuestro de una moto marca Honda Wave de color rojo.

La mujer que conducía el vehículo, con domicilio en Añatuya, presentó una documentación apócrifa, al ser requerida por la policía.

Tras verificar la información, se constató que el motovehículo tiene pedido de secuestro vigente desde la provincia de Tucumán.

El caso fue puesto a disposición de la Comisaria 41, quienes continúan con las investigaciones correspondientes.