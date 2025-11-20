Pampita sorprendió con un radical cambio de look: estrenó un corte carré que marcó tendencia

La modelo lució su nuevo estilo en la gala de la Fundación Huésped y se volvió furor en redes. El carré recto y brillante promete convertirse en el peinado del momento.

Hoy 21:00

Pampita volvió a acaparar todas las miradas con un impactante cambio de look. La modelo y conductora se presentó el miércoles por la noche en el Hipódromo de Palermo para asistir a la gala a beneficio de la Fundación Huésped, donde debutó con un elegante corte carré que sorprendió a todos.

La top model dejó atrás su clásica melena larga y confió su transformación al estilista Zacarías Guedes, quien fue el primero en mostrar el resultado en redes sociales. En una foto tomada desde atrás, el peluquero exhibió el nuevo tono cálido y luminoso del cabello de Pampita, con matices cobrizos y dorados que aportan frescura y un aire juvenil.

El corte elegido es un carré prolijo, recto y con acabado lacio, que deja el cuello al descubierto y resalta el brillo natural del pelo. Según los especialistas, este estilo favorece la textura y el movimiento, y ya se perfila como una de las tendencias más fuertes de la temporada.

Para la gala, Pampita combinó su renovado look con un vestido plateado lleno de destellos, logrando un conjunto moderno, sofisticado y con un toque glam que marcó un antes y un después en su imagen.

El flamante carré de la modelo revolucionó las redes y promete convertirse en uno de los peinados más pedidos del año.