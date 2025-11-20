Estudiantes negó haber votado a favor del título de Central: la respuesta de Pablo Toviggino a Verón

La institución de La Plata emitió un mensaje en el que desmintió los argumentos del ente regulador y de la LPF.

20/11/2025

Horas después de que el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional le entregara a Rosario Central el Trofeo de “Campeón de Liga” por ser el equipo que más puntos sumó entre las 32 fechas que compusieron las fases de grupos del Torneo Apertura y Clausura de esta temporada 2025 de la Primera División, Estudiantes de La Plata lanzó un fuerte comunicado contradiciendo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El Pincha alegó que no hubo una votación unánime de los clubes para aprobar este reconocimiento, tal como informaron la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y la casa madre del fútbol argentino. Minutos más tarde, Pablo Toviggino, Tesorero de la AFA, le contestó a Juan Sebastián Verón, presidente del club.

La entidad platense difundió un comunicado en sus redes sociales en el que sostuvo: “El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. Esta declaración contradijo de manera directa la versión oficial de la LPF, que horas antes había asegurado que la decisión de incorporar el nuevo título y reconocer a Rosario Central como campeón anual había sido “aprobada por unanimidad” en el Comité Ejecutivo.

Los comunicados de la AFA y de la LPF detallaron que la decisión se tomó en la misma línea: “Tras la reunión del Comité Ejecutivo, en la que por unanimidad se decidió incorporar este nuevo título de competencia anual, también se determinó reconocer como Campeón de Liga 2025 a Rosario Central, al haber sido el equipo que más puntos sumó durante el año”. La entrega del trofeo al Canalla se realizó en la sede de Puerto Madero, en un acto que sorprendió incluso a los propios protagonistas.

Incluso, el escrito de la LPF le puso nombres a los clubes que participaron del cónclave: “La moción fue aprobada por los representantes de los 26 clubes que asistieron a la reunión: Aldosivi, Atlético Tucumán, Belgrano, Barracas Central, Banfield, Huracán, Instituto, Talleres, River, Vélez, Estudiantes, Sarmiento, Gimnasia, Gimnasia de Mendoza, Rosario Central, Central Córdoba, Newell’s, Unión, Lanús, Racing, Boca, Deportivo Riestra, Argentinos, Independiente, Platense y Tigre”. Por el Pincha, se hizo presente Pascual Caiella, su vice.

Un par de minutos después, Pablo Toviggino, Tesorero de la AFA, le contestó a la institución platense en su cuenta oficial de X (antes X): “Sir Sir Sir!! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos!! Pecho Frío!! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin…”. Vale recordar que este domingo, desde las 17.30, Central recibe a Estudiantes por los octavos de final del Clausura.