El intendente Roger Nediani saludó a Diario Panorama por su 21° aniversario

El intendente bandeño destacó su rol como medio clave para la comunidad.

20/11/2025

El intendente de la ciudad de La Banda, Roger Nediani, se sumó a los saludos institucionales por el 21° aniversario de Diario Panorama, resaltando la trayectoria del medio digital y su importancia en la cobertura cotidiana de los hechos que marcan la agenda provincial, nacional e internacional.

“Queremos mandar un afectuoso saludo a Diario Panorama en estos 21 años que están cumpliendo, años de trabajo. Saludo afectuoso a sus directivos, periodistas, operarios, que trabajan a diario haciendo un medio tan importante y transmitiendo todo lo que acontece en la provincia y el mundo. Que sigan los éxitos”, expresó el jefe comunal bandeño.

Asimismo, Nediani reafirmó el vínculo entre el medio y la ciudad de La Banda, destacando el aporte que Diario Panorama realiza a la vida informativa y al desarrollo democrático de la provincia.

