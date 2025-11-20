Agustín Facello tras la victoria ante Boca en el Vicente Rosales: "La gente empujó mucho y el plantel puso el cuerpo"

Con 21 puntos, 6 asistencias y 3 rebotes, el base lideró a Olímpico para un gran triunfo en casa.

20/11/2025

Agustín Facello volvió a ser determinante en el Vicente Rosales y lo hizo en una de esas funciones que marcan el pulso del equipo. Con 21 puntos, 6 asistencias y 3 rebotes, el base lideró a Olímpico en una actuación convincente frente a Boca, valiosa tanto por la tabla como por el envión emocional que genera.

Ya con la distancia de unas horas, Facello explicó que el desarrollo se dio tal cual lo habían proyectado, con un duelo “físico, palo a palo” en el que el aliento del público fue un sostén permanente. “Fue una victoria increíble; la gente empujó mucho y el plantel puso el cuerpo, defendió, y por suerte se nos dio”, resumió, poniendo el acento en la unión del grupo.

Luego, el conductor se refirió al escenario complejo que arrastra el plantel, atravesado por golpes y ausencias que obligaron a multiplicar esfuerzos. “Las lesiones han sido una constante. Ayer nuevamente tuvimos dos bajas importantes, igual que en la gira por el norte. Será clave aprovechar estos días para recuperar a los compañeros. Fue un encuentro muy intenso y el desgaste se siente”, admitió.

Al profundizar en el plan de juego, remarcó que la intención fue igualar el rigor en la zona pintada para incomodar a los internos y generadores del rival. “Sabíamos que si no le jugábamos duro a Caffaro y le entregábamos la pintura con el nivel que trae, íbamos a correr de atrás. Lo mismo con Scala y Faggiano, que manejan el ritmo de Boca”, explicó.

Antes de terminar, Facello destacó que el resultado llega en un momento oportuno. “Es un triunfo fundamental en lo anímico. Ahora toca descansar lo que se pueda y recuperar a quienes están afuera”, concluyó, consciente de que la temporada demanda continuidad y fortaleza colectiva.

Partidos de diciembre

9/12: Peñarol vs. Olímpico

11/12: Ferro vs. Olímpico

19/12: Olímpico vs. Platense

27/12: Quimsa vs. Olímpico

Foto y nota: Prensa Olímpico