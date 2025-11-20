Guillermo Barros Schelotto pidió que el título anual sea retroactivo para Vélez

Tras el reconocimiento a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 por la Tabla Anual, el DT del Fortín, bromeó con que el premio “debería aplicarse también a 2024”.

20/11/2025

Guillermo Barros Schelotto se sumó al debate que generó la decisión de la AFA de reconocer a Rosario Central como campeón anual 2025. Con su habitual tono pícaro, el entrenador de Vélez soltó una frase que hizo ruido en la Villa Olímpica: “Tiene que ser retroactivo. Vélez fue el mejor del año pasado”.

El Mellizo aprovechó la oportunidad para recordar su paso por la MLS, donde dirigió a Los Ángeles Galaxy entre 2019 y 2020. Allí, explicó, existe un trofeo similar al que ahora entregó la AFA: el Supporters Shield, que premia al equipo con más puntos de la temporada. “Tiene un reconocimiento ahí, pero acá no había. Ahora hay. Con el tiempo quizás los que siguen tengan un reconocimiento también”, señaló.

Después, elevó el tono irónico y metió un dardo simpático: “¿Y le pagan también a Central? A los jugadores y a los técnicos se les tiene que dar un premio, hay que pagarles. Y tiene que ser retroactivo a Vélez, que fue el mejor del año pasado”.

Lo cierto es que el Fortín firmó un 2024 excepcional: subcampeón de la Copa de la Liga, campeón de la Liga Profesional en el segundo semestre y líder de la Tabla Anual con 76 puntos en 41 fechas. Con esos números, la idea de un título retroactivo suena a chicana… pero también a una reivindicación buscada por el DT.

Si la ocurrencia del Mellizo se cumpliera, también habría otros “beneficiados”: River (líder anual en 2021 y 2023) y Boca (primero en 2022). Por ahora, igual, es solo una broma que dejó picante el final del año futbolero.