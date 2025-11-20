Gobernadores del Norte Grande participaron de un evento sobre blockchain junto a Gavin Wood

Tras la 22° Asamblea del Consejo Regional, las autoridades provinciales asistieron a una conferencia del creador de Polkadot y cofundador de Ethereum sobre innovación, finanzas descentralizadas y el futuro de la Web3.

Hoy 22:20

Luego del cierre de la 22° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande, realizada en el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero, los gobernadores Gerardo Zamora, Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy) participaron de un destacado evento sobre blockchain y tecnologías emergentes, encabezado por el Dr. Gavin Wood, reconocido mundialmente como creador de Polkadot y cofundador de Ethereum.

Considerado uno de los principales arquitectos de la Web3, Wood expuso sobre los fundamentos técnicos y filosóficos que dieron origen a las blockchains modernas y a la economía descentralizada, un ecosistema que actualmente impulsa transformaciones en los sistemas financieros, la gestión pública y distintos modelos de interacción global.

Durante su conferencia, el experto abordó conceptos clave sobre innovación, finanzas descentralizadas (DeFi) y el futuro de la Web3, ofreciendo una mirada estratégica sobre las oportunidades que estas tecnologías representan para la región y el país.

Tras la presentación de Wood, el encuentro continuó con exposiciones a cargo de Primavera De Filippi y Alan Cura, quienes profundizaron en el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain en diversos ámbitos.

El evento se posicionó como un espacio clave para el intercambio de ideas entre referentes gubernamentales y especialistas internacionales, en un contexto donde la transformación digital y la adopción de nuevas tecnologías se vuelven indispensables para el desarrollo del Norte Grande y del país.