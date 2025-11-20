Silva Neder ratificó en Estación Robles el fuerte compromiso del Gobierno provincial para seguir cumpliendo sueños a todos los santiagueños

Fue durante el evento de celebración de los 95 años de vida de la localidad. La comunidad brindó reconocimientos especiales a vecinos destacados por su trayectoria y aporte a la localidad.

Hoy 22:33

En una emotiva jornada conmemorativa, la localidad de Estación Robles celebró esta tarde su 95° Aniversario Fundacional con un acto central encabezado por el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Dr. Gerardo Zamora, acompañado por la comisionada municipal anfitriona, Paola Irén.

El evento contó con la presencia de la presidenta provisional de la Legislatura, Norma Abdala de Matarazzo, secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; intendenta de Forres, Belén Abdala y comisionados electos de Estación Robles, Gonzalo Torres; "Willy" Khairallah y "Lito" Cruz, Brea Pozo, entre otros.

En su mensaje, el vicegobernador Silva Neder transmitió el afectuoso saludo del gobernador Zamora y del Gobernador electo, Elías Suárez, y ratificó "el compromiso permanente de seguir trabajando y aunando esfuerzos, entre el Gobierno de la Provincia y esta Comisión Municipal de Estación Robles, para que juntos podamos seguir haciendo realidad muchos sueños como otros, que ya se han podido cumplir".

"Ejemplo de estos sueños hechos realidad aquí en Estación Robles, son: la construcción de la Ruta N° 1 desde el Penal de Colonia Pinto hasta el empalme con Ruta 18; la solución al problema hídrico con la construcción del acueducto y la red que prové agua a Estación Robles y la pavimentación de las calles del pueblo", enumeró.

En la oportunidad, destacó y agradeció la participación ciudadana en las elecciones del 26 de octubre pasado que fue ejemplo en el país.

Previamente, la comisionada municipal Paola Irén expresó un profundo agradecimiento al gobernador Zamora por las obras que están transformando la localidad y sus alrededores.

Se realizó la entrega del Decreto de Huésped de Honor para las autoridades provinciales y una Declaración de Interés emitida por la Honorable Cámara de Diputados, además de una plaqueta recordatoria entregada a la Comisionada Paola Irén.

La comunidad brindó reconocimientos especiales a vecinos destacados por su trayectoria y aporte a la localidad.

La jornada culminó con un tradicional desfile cívico-militar por las calles de Estación Robles, cerrando una celebración llena de historia, compromiso y esperanza de crecimiento.