Perú y Santa Cruz: principio de incendio en un local de comidas generó preocupación

Una persona sufrió lesiones leves. El incidente se originó al parecer en una garrafa que usaban para la preparación de comidas. Fue en el barrio Juan Bautista Alberdi.

Hoy 23:33

Un incidente causó preocupación, alrededor de las 23 horas, en un local donde se preparaban comidas de calle Perú al 780, el que causó daños materiales y un herido leve.

Según trascendidos, un presunto desperfecto en la conexión de una garrafa de gas, provocó un incendio que afectó a quien se encontraba preparando la comida, daños en artefactos y parte del edificio.

Vecinos alertaron a la policía y bomberos, concurriendo en primera instancia una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Capital, luego llegó una dotación del Cuerpo de Bomberos de la Policía, persona policial de diferentes unidades, del SEASE y de Comisaría Segunda, que intervino por jurisdicción.

El tránsito se vio cortado en calle Perú entre Santa Cruz y Chaco, mientras personal de bomberos realizaba los trabajos pertinentes en el interior del inmueble.

La calma de la cuadra se vio alterada por unos minutos, debido al temor de que el fuego podría expandirse, pero la rápida intervención de los servidores públicos, trajo nuevamente calma a los vecinos.