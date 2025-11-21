El Profesorado de Teatro del ESPEA presenta su 1ª Muestra Anual 2025 con la obra “Nuestra Señora de las Nubes”

La puesta, a cargo de estudiantes de 2° y 3° año, se realizará este viernes 21 a las 21 horas en la sala de ADATISE.

El Profesorado de Teatro del ESPEA anunció la realización de su Primera Muestra Anual 2025, un evento artístico-pedagógico que tendrá lugar el viernes 21, a las 21 horas, en la sala teatral de ADATISE, ubicada en Av. Libertad 175. La presentación estará a cargo de los estudiantes de 2° y 3° año, quienes exhibirán el trabajo escénico desarrollado durante el año académico.

En esta edición, los alumnos presentarán “Nuestra Señora de las Nubes”, obra del reconocido dramaturgo Arístides Vargas, considerada una de las más influyentes del teatro latinoamericano contemporáneo. La pieza propone un viaje poético y sensible a través de temas como la memoria colectiva, la identidad y el desarraigo. Sin revelar detalles centrales de la trama, la obra sitúa a dos personajes en un espacio simbólico donde los recuerdos se entrelazan con fragmentos de un pueblo que se mantiene vivo en la evocación. Con humor, lirismo y profundidad, la dramaturgia invita al público a reflexionar sobre la historia y la pertenencia.

La muestra constituye el cierre de un proceso anual de formación, investigación y producción escénica, desarrollado por los estudiantes junto al equipo docente, y forma parte de su trayectoria académica dentro del Profesorado de Teatro.

Entradas a la venta

Las entradas ya pueden adquirirse en la sala teatral de ADATISE o mediante los canales habituales de la institución.

El ESPEA invita a toda la comunidad educativa y al público en general a acompañar esta propuesta, que refleja el compromiso, esfuerzo y creatividad de los futuros docentes y profesionales del teatro.