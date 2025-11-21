Un fuerte viento sorprendió a los santiagueños, dejó árboles caídos y cortes de energía

Se registró la madrugada de este viernes. La Banda y Capital, afectadas. También parte del interior.

Hoy 02:31

Un fuerte viento sorprendió a los vecinos de la Capital santiagueña en la madrugada de este viernes, cuando alrededor de las 2 se desataron ráfagas que, por su intensidad, muchos compararon con un pequeño tornado. El repentino cambio de tiempo tomó a la ciudad desprevenida y generó múltiples daños en distintos barrios.

A lo largo de las principales avenidas se registró la caída de árboles, postes y grandes ramas que quedaron esparcidas sobre las calzadas, complicando la circulación desde las primeras horas del día.

La Banda también sufrió el impacto del fenómeno, con situaciones similares y zonas anegadas por la acumulación de ramas y desechos arrastrados por el viento. Además, hubo cortes de energía en amplios sectores tanto de la Capital como de la ciudad bandeña.